ESC-Punkte 2026: Erstes Ergebnis für Sarah Engels und Deutschland steht fest

Sarah Engels vertritt mit ihrem Song "Fire" Deutschland beim "Eurovision Song Contest" 2026 in Wien. Wie fallen die Ergebnisse im Voting für den deutschen Beitrag aus? Klar ist vor dem Finale, dass ein Teil der Punkte bereits feststehen. Die internationale Jury in den jeweiligen Ländern hat ihre geheime Bewertung abgegeben. Verkündet wird das Ergebnis aber erst im ESC-Finale am Samstagabend.

Mit ihrem Ohrwurm "Fire" will Sarah Engels für Deutschland den ganz großen Wurf beim "Eurovision Song Contest" 2026 landen. Ein Sieg wäre eine Sensation, denn bei Buchmachern liegt sie aktuell auf Platz 23. Kann die Sängerin damit auch Deutschland Punkte sichern?

Die Konkurrenz beim ESC ist riesig, immerhin treten Acts aus 25 Ländern im direkten Vergleich gegeneinander an. Mit dabei sind neben Sarah Engels Künstler wie die COSMÓ (Österreich), Monroe (Frankreich) oder Sal Da Vinci (Italien).

Punkte für Deutschland: Wie sich Sarah Engels beim ESC 2026 schlägt

Noch hat Sarah Engels alle Chancen auf den ESC-Pokal, denn erst, wenn alle Kandidaten aufgetreten sind, werden die ersten Punkte vergeben. Sowohl die Jury der einzelnen Länder als auch die Zuschauer vergeben für die ESC-Stars ihre Wertung. Der Teilnehmer mit der höchsten Gesamtpunktzahl gewinnt den größten Musik-Wettbewerb der Welt.

Geheime Entscheidung: Jury-Punkte für Sarah Engels stehen bereits fest

Obwohl das ESC-Finale erst am Samstagabend um 21 Uhr startet, wurden alle teilnehmenden Sänger schon mit Punkten bedacht. Am Freitag (15. Mai) fand die Generalprobe in der Wiener Stadthalle statt – unter den wachsamen Augen der Jury-Mitglieder der Länder. Die Punkte der Fachexperten werden zwar erst im Finale verkündet, doch ihre Entscheidung trafen sie einen Tag zuvor. Damit steht bereits ein Ergebnis fest: wie viele Punkte Sarah Engels von der Jury bekommen hat.

Das kann einen großen Einfluss auf den Sieg haben, denn das Ergebnis fließt zu 50 Prozent in die Gesamtwertung mit ein. Die restlichen 50 Prozent machen die Anrufe und SMS der Zuschauer aus. Ob Sarah Engels mit "Fire" für Deutschland überzeugen konnte, bleibt bis zur offiziellen Verkündung der Jury abzuwarten – bis dahin ist das Ergebnis noch geheim.

Anmerkung: Dieser Artikel wird zur Punktevergabe beim "Eurovision Song Contest" fortlaufend aktualisiert. Sobald die ersten Zahlen eintreffen, lesen Sie es hier:

Wie hat Europa 2025 für den deutschen ESC-Beitrag gestimmt? Mit dem Song "Baller" wollte das Geschwister-Duo Abor & Tynna den Sieg einfahren. Am Ende hat es lediglich für den 15. Platz gereicht. Wie viele Punkte sie für ihren Auftritt bekommen haben, lesen Sie hier:

Abor & Tynna haben beim ESC 2025 eine solide Leistung abgeliefert. © Jens Büttner/dpa

ESC 2025: Diese Jury-Punkte erhielt Deutschland

Von der Jury erhielt Deutschland vergangenes Jahr 77 Punkte – diese Länder stimmten 2025 für Abor & Tynna:

Aserbaidschan : 2 Jury-Punkte

: 2 Jury-Punkte Luxemburg : 4 Jury-Punkte

: 4 Jury-Punkte Ukraine : 12 Jury-Punkte

: 12 Jury-Punkte Italien : 8 Jury-Punkte

: 8 Jury-Punkte Lettland : 2 Jury-Punkte

: 2 Jury-Punkte Griechenland : 5 Jury-Punkte

: 5 Jury-Punkte Serbien : 10 Jury-Punkte

: 10 Jury-Punkte Tschechien : 12 Jury-Punkte

: 12 Jury-Punkte Spanien : 3 Jury-Punkte

: 3 Jury-Punkte Finnland : 1 Jury-Punkt

: 1 Jury-Punkt Belgien : 1 Jury-Punkt

: 1 Jury-Punkt Israel : 10 Jury-Punkte

: 10 Jury-Punkte Litauen : 5 Jury-Punkte

: 5 Jury-Punkte Georgien: 2 Jury-Punkte

Von diesen Ländern bekam Deutschland 0 Jury-Punkte: Schweden, Malta, Niederlande, Slowenien, Armenien, San Marino, Österreich, Norwegen, Frankreich, Portugal, Dänemark, Kroatien, Irland, Polen, Montenegro, Großbritannien, Australien, Albanien, Island, Zypern, Estland und die Schweiz.

Zuschauer-Punkte: So schnitt Deutschland 2025 ab

Nach der Jury-Wertung wurden die Zuschauer-Punkte verkündet. Deutschland erhielt von allen europäischen Ländern 74 Punkte. Am Ende erreichten Abor & Tynna den 15. Platz. Den ESC-Sieg 2025 fuhr JJ alias Johannes Pietsch für Österreich ein.

So hat das Publikum in Europa den deutschen ESC-Beitrag mit Punkten bedacht:

Ukraine : 5 Zuschauer-Punkte

: 5 Zuschauer-Punkte Israel : 5 Zuschauer-Punkte

: 5 Zuschauer-Punkte Serbien : 5 Zuschauer-Punkte

: 5 Zuschauer-Punkte Litauen : 8 Zuschauer-Punkte

: 8 Zuschauer-Punkte Tschechien : 1 Zuschauer-Punkt

: 1 Zuschauer-Punkt Österreich : 12 Zuschauer-Punkte

: 12 Zuschauer-Punkte Griechenland : 3 Zuschauer-Punkte

: 3 Zuschauer-Punkte Lettland : 5 Zuschauer-Punkte

: 5 Zuschauer-Punkte Armenien : 5 Zuschauer-Punkte

: 5 Zuschauer-Punkte Polen : 5 Zuschauer-Punkte

: 5 Zuschauer-Punkte Albanien : 4 Zuschauer-Punkte

: 4 Zuschauer-Punkte Georgien : 2 Zuschauer-Punkte

: 2 Zuschauer-Punkte Estland : 3 Zuschauer-Punkte

: 3 Zuschauer-Punkte Dänemark : 1 Zuschauer-Punkt

: 1 Zuschauer-Punkt Island : 1 Zuschauer-Punkt

: 1 Zuschauer-Punkt Niederlande: 1 Zuschauer-Punkt

Punkte aus Deutschland: So haben die ESC-Fans 2025 abgestimmt

Deutschland hat beim "Eurovision Song Contest" 2025 aber nicht nur Punkte bekommen, die Jury und Zuschauer hierzulande konnten der Konkurrenz auch Punkte geben. So wurde abgestimmt: