Es war "lebensbedrohlich": Travis Barker meldet sich aus der Klinik

Wie steht es um den Gesundheitszustand von Travis Barker? Nachdem der Blink-182-Schlagzeuger vergangene Woche mit einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse ins Krankenhaus eingeliefert worden ist, meldet er sich nun mit einem Update bei seinen Fans zurück.

Travis Barker musste in der vergangenen Woche ins Krankenhaus.

Travis Barker (46) hat sich nach dem Schreckmoment in der vergangenen Woche nun bei seinen Fans zurückgemeldet. Der Blink-182-Schlagzeuger ist am Dienstag (28. Juni) mit einer akuten Entzündung der Bauchspeicheldrüse ins Krankenhaus eingeliefert worden. erklärt der Musiker nun, was passiert ist: "Ich ging Montag zu einer Endoskopie und fühlte mich großartig. Aber nach dem Abendessen bekam ich unerträgliche Schmerzen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Bei Endoskopie sei ein "sehr kleiner Polyp" entfernt worden. "Leider wurde dabei ein wichtiger Drainageschlauch der Bauchspeicheldrüse beschädigt", so Barker. Das habe zu einer "schweren, lebensbedrohlichen Pankreatitis" geführt. Nach einer "intensiven Behandlung" würde es Barker jedoch wieder "viel besser" gehen. Er sei "sehr dankbar".

"Beängstigende Woche" für Kourtney Kardashian

Auch die Ehefrau des Musikers, Kourtney Kardashian (43), hat sich zu den Ereignissen zu Wort gemeldet. Für sie sei es eine "beängstigende und emotionale Woche" gewesen. Sie danke Gott für die "Heilung meines Mannes, für all eure Gebete für ihn und für uns, für die überwältigende Ausschüttung von Liebe und Unterstützung". Auch die Spezialisten, Ärzte und Krankenschwestern aus dem Krankenhaus hätten sich "so wunderbar um meinen Mann und mich gekümmert", schwärmt sie.