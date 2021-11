"Es war irgendwie schwer": Auch Ed Sheerans Tochter Lyra hatte Corona

Nicht nur er, auch Ed Sheerans Tochter Lyra war mit dem Coronavirus infiziert. Für den Sänger sei die Zeit deshalb "irgendwie schwer" gewesen.

Ed Sheeran (30) hat sich vor Kurzem mit dem Coronavirus infiziert. Inzwischen ist der Sänger genesen und hat seine Quarantäne wieder verlassen können. Dennoch war die Zeit mit Covid-19 offenbar nicht leicht für den Briten. Denn auch seine kleine Tochter Lyra Antarctica (1) sei infiziert gewesen, wie Sheeran jüngst verraten hat. "Meine Frau war weg, also war ich mit meiner Tochter dort. Sie hatte es auch, also war es irgendwie schwer", erinnert sich der 30-Jährige. Drei Tage hätten sie sich "wirklich schlecht" gefühlt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Es sei seltsam gewesen, sich mit dem Coronavirus zu infizieren und "es dann der Welt bekanntzugeben", erzählt der britische Musiker weiter. "Ich werde immer noch irgendwie behandelt, als hätte ich es. Ich wollte es nicht wirklich allen ankündigen, aber ich musste in England drei große Sachen absagen und wollte nicht unhöflich sein."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Zurück im Arbeitsalltag

Seine Corona-Infektion hatte Sheeran am 24. Oktober auf Instagram öffentlich gemacht. In Sachen Arbeit startet der Sänger inzwischen wieder durch. Am 29. Oktober erschien sein neues Album "=" (sprich: "Equals"). Sheeran verarbeitet auf der Platte viele Ereignisse. "Mein Leben hat sich in den letzten Jahren tiefgreifend verändert: Ich habe geheiratet, bin Vater geworden, habe Verlust erlebt", erklärte der Sänger laut einer Pressemitteilung.

Er heiratete 2019 seine langjährige Freundin Cherry Seaborn (29). Im August 2020 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Im März 2021 starb zudem der Musikmanager Michael Gudinski (1952-2021), ein enger Freund und Mentor des Sängers.