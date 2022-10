"Es muss ein Wunder geschehen": Rainer Schaller vor Costa Rica abgestürzt

Rainer Schaller, McFit-Gründer und ehemaliger Chef der Loveparade, wird seit heute Nacht vermisst. Sein Flugzeug ist offenbar vor Costa Rica abgestürzt. Inzwischen wurden Wrackteile und zwei Tote aus dem Meer geborgen.

Fünf Deutsche saßen in einem Privatflugzeug, das auf dem Weg von Mexiko zum Flughafen der Provinz Limón (Costa Rica) gewesen ist. Um 18 Uhr Ortszeit (Samstag, 2 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit) brach der Funkkontakt ab, nachdem die Maschine vom Typ Piaggio P.180 Tausende Meter an Höhe verloren hatte.

McFit-Gründer und Loveparade-Veranstalter vermisst

Laut des costa-ricanischen TV-Senders Teletica und unter Berufung auf Passagierlisten befand sich der Unternehmer Rainer Schaller (53), Gründer der Fitnesskette McFit und ehemaliger Chef der Loveparade, gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin sowie deren zwei Kindern und einem weiteren Mann an Bord.

Zwei Tote und Trümmer im Meer gefunden

Mittlerweile wurden die Leichen eines Erwachsenen und eines Kindes im Meer gefunden, teilte der Minister für öffentliche Sicherheit, Jorge Torres, laut der Nachrichtenagentur AFP und mit.

Zuvor waren etwa 28 Kilometer vom Flughafen von Limón entfernt bereits Maschinenteile, Teile des Rumpfes, Sitze und mehrere Gepäckstücke entdeckt worden.

Nina Queer: Eine gute Bekannte von Rainer Schaller spricht in der AZ

"Es muss ein Wunder geschehen. Darauf hoffen wir", sagte Nina Queer noch am Samstag im AZ-Gespräch. Die Berliner Kult-Dragqueen kennt Rainer Schaller seit über einem Jahrzehnt. "Das ist eine schreckliche Nachricht für mich und eine noch viel schlimmere Nachricht für Rainers Familie und Mitarbeiter. Erst vor zwei Wochen haben wir noch so lustig miteinander gefeiert. Rainer ist ein großzügiger, aufrechter Mensch mit viel Wärme und Humor. Er konnte die Seelen der Menschen lesen."

Schätzten und vertrauten sich: Nina Queer und Rainer Schaller. © privat

In Schallers Berliner Club "the reed" moderierte Nina Queer und war auch schon als DJane aktiv. "Wir liebten uns vom ersten Moment an und haben uns gut verstanden. Von Anfang an konnten wir gut miteinander. Rainer war ein Gefühlsmensch, da kam es schon mal vor, dass man spontan ein Küsschen bekam."

Nina Queer hofft auf ein Wunder

Nina Queer betet zu Gott, dass sich doch noch alles zum Guten wendet: "Ich hoffe, dass alles eine verrückte und harmlose Entführung war, es 'nur' um viel Geld geht und alle wieder heil auftauchen."

Rainer Schaller gründete die McFit GmbH 1996 und eröffnete 1997 das erste Fitnessstudio in Würzburg. Wegen des Unglücks bei der Loveparade mit 21 Toten und Hunderten Verletzten in Duisburg geriet er 2010 als Veranstalter in die Schlagzeilen. Vor Gericht sagte er: "Ich übernehme die moralische Verantwortung."