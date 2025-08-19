Es ist offiziell! Silvia Wollny wird wieder Oma

Ein weiteres Enkelkind für Silvia Wollny: Ihre Tochter Loredana ist wieder schwanger und erwartet das zweite Kind mit Ehemann Servet. Das gab die 21-Jährige jetzt bekannt.

Die Familie Wollny wächst und wächst: Loredana Wollny (21) und ihr Ehemann Sveret verkündeten am Dienstag voller Freude, dass sie erneut Eltern werden. "Zwei kleine Herzchen, die unser Leben vollkommen machen. Wir dürfen dieses unbeschreibliche Glück noch einmal erleben - unser zweites Wunder ist unterwegs", schrieb die jüngste Wollny-Tochter zu einem Pärchenbild, auf dem beide den positiven Schwangerschaftstest in die Kamera halten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Es ist so ein besonderes Gefühl zu wissen, dass wir bald nicht mehr zu dritt, sondern zu viert lachen, kuscheln und unser Leben teilen werden", fügte sie hinzu. "Die Liebe in unserem Zuhause wächst mit jedem Tag, und wir können kaum erwarten, zu sehen, wie groß die Freude unserer kleinen Familie wird."

Loredana Wollny und Ehemann Servet sind seit April 2005 verheiratet

Vor knapp drei Jahren wurde Loredana Wollny erstmals Mutter: Sohn Aurelio kam im Dezember 2022 zur Welt. Mit Ehemann Servet ist sie seit April 2025 verheiratet. Die Hochzeit fand in dessen Heimat, der Türkei, statt.

In der Kommentarspalte freuen sich zahlreiche Menschen über das Familienglück, auch Loredanas Geschwister gratulieren öffentlich: "Tante Fania kann es kaum erwarten, dich im Arm zu halten. Ich liebe dich schon jetzt", schrieb etwa Schwester Estefania (23).

Elf Kinder, viele Enkelkinder: Die Familie Wollny in Zahlen

Mutter Silvia (60) teilte die News kommentarlos in ihrer Instagram-Story. Das Familienoberhaupt der bekannten TV-Familie ist nicht nur stolze Mutter von elf Kindern, sondern inzwischen auch Großmutter von insgesamt 18 Enkelkindern.

Die Familie ist bekannt aus der Reality-Show "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" bzw. seit Staffel 6 nur noch "Die Wollnys", die seit 2011 auf RTLzwei ausgestrahlt wird und inzwischen 19 Staffeln umfasst.