Es ist offiziell: Leyla Lahouar und Mike Heiter sind verheiratet

Leyla Lahouar und Mike Heiter sind offiziell ein Ehepaar. Die Realitystars gaben sich in prunkvollem Ambiente in Heidelberg das Jawort. Eine große Trauung an der Amalfiküste wartet noch auf sie.

Mike Heiter und Leyla Lahoaur haben sich am Samstag standesamtlich trauen lassen.

Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) sind verheiratet. , gaben sich die Realitystars am Samstag im Palais Prinz Carl in Heidelberg das Jawort. Die frischgebackene Leyla Heiter entschied sich "Bild"-Fotos zufolge für ein trägerloses weißes Kleid mit vielen Drapierungen. Ihr Ehemann zeigte sich in einem weißen Anzug mit rotem Revers.

Leyla Heiter lief dem Boulevardblatt zufolge zu "River Flows In You" ein, vorbei an zahlreichen dunkelroten Rosen. Als Trauzeugen fungierten demnach enge Freunde des Brautpaares: Martina Hellmund stand Leyla zur Seite, Mike hatte seinen ältesten Freund Paco bei sich. Nach der Trauung berichtete die Braut der Zeitung freudig: "Ich heiße jetzt wirklich Heiter. Ich kann es kaum glauben. Es ist wirklich passiert." Ehemann Mike verriet, er habe "die ganze Zeit Gänsehaut" gehabt. "Es war und ist ein magischer Moment. Jetzt wird gefeiert", so der Bräutigam.

Brautpaar unterwegs im Luxusauto

Das Reality-Paar teilte die frohen Neuigkeiten gleich mit seinen Instagram-Followern. "Frisch verheiratet", schrieb Leyla Heiter zu , das sie in ihren Hochzeits-Outfits in einem Bentley zeigt. Stolz präsentieren beide im Clip ihre Eheringe. zeigt sie dann, wie sie in dem Luxuswagen durch einen Tunnel fahren und zu Alex Warrens "Ordinary" ihre Lippen bewegen. "Wir haben Ja gesagt!", kommentierte die Braut mit einem roten Herz und einem Unendlichkeits-Symbol dazu.

In seiner Instagram-Story teilte Mike Heiter zwei weitere Fotos vom Hochzeitstag. Ein Schnappschuss zeigt das Brautpaar, wie es sich verliebt anlächelt. Auf dem anderen Bild posiert es für die Smartphones der Hochzeitsgäste und für einen Fotografen.

Hochzeit an der Amalfiküste im August

Schon in den Stunden vor der standesamtlichen Trauung hatte das jetzige Ehepaar seine Follower bei seinem großen Tag mitgenommen. Die Braut schwärmte noch von ihrem Make-up, während Heiter sein mit Luftballons gefülltes Hotelzimmer zeigte. Schwarze Buchstaben-Ballons bildeten das Wort "Groom" (Bräutigam), an der Decke schwebten zahlreiche weitere schwarze und weiße Ballons.

Der ganz große Tag wartet noch auf die beiden: Im August folgt eine Trauung an der Amalfiküste in Italien. Diese wird live bei "Bildplus" gestreamt. Die Vorbereitungen und Highlights der standesamtlichen Trauung werden in der vierteiligen Doku-Soap "Die Heiters: Jetzt wird geheiratet!" festgehalten, ebenfalls für "Bildplus".