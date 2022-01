"Es ist offiziell": Halle Berry und Van Hunt haben nicht geheiratet

Halle Berry stellt klar, dass sie ihren Freund Van Hunt nicht geheiratet hat: "Wir hatten nur etwas Spaß am Neujahrstag", schreibt sie auf Instagram.

US-Schauspielerin Halle Berry (55) stellt klar, dass sie und ihr Freund, US-Musiker Van Hunt (51), nicht geheiratet haben. Zu einem süßen : "Wir hatten nur etwas Spaß am Neujahrstag! Die Leute swipen offensichtlich nicht so viel, wie wir dachten", so Berry. Sie fügt aber hinzu: "Vielen Dank für die guten Wünsche, das hat uns wirklich sehr berührt! Jetzt ist es OFFIZIELL, das Internet ist nicht mehr unbesiegt."

Offiziell das neue Jahr begrüßt

Damit reagiert Halle Berry auf die zahllosen Glückwünsche zur Hochzeit, die nach eingetrudelt waren. Am Neujahrstag hatte sie zwei Fotos gepostet. Auf dem ersten war das Paar in einer Art Kirchenschiff vor tropischer Kulisse zu sehen, wie es sich küsst. Dazu schrieb die Schauspielerin: "Nun ja... ES IST OFFIZIELL". Beim Swipen war die Auflösung zu sehen: Es ging um den Jahreswechsel, denn auf dem zweiten Foto stand "Es ist 2022!".

Halle Berry und Van Hunt zeigten sich Ende April erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Im September 2020 hatte die US-Schauspielerin , dass sie mit dem Musiker liiert ist. Zu einem Foto, auf dem die 54-Jährige ein schwarzes T-Shirt mit offiziellen Van-Hunt-Logo trägt, schreibt sie: "Jetzt wisst ihr es..."

Es wäre Halle Berrys vierte Ehe. Zuvor war sie mit Baseballspieler David Justice (55), R&B-Sänger Eric Benét (55) und Schauspieler Olivier Martinez (55) verheiratet.