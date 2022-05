Erstes Statement: Kevin Spacey über Prozess in England "enttäuscht"

Kevin Spacey hat sich erstmals über die gegen ihn verhängte Strafanzeige in Großbritannien geäußert. Er sei demnach enttäuscht, aber zuversichtlich - und bereit, "freiwillig zu erscheinen", um seine Unschuld zu beweisen.

Eine Behörde in Großbritannien hat wegen sexuellen Übergriffen in vier Fällen Strafanzeige gegen Kevin Spacey (62) gestellt. Kurz danach hieß es, dass Großbritannien die Auslieferung des US-Schauspielers beantragen werde, es sei denn, Spacey entscheide sich dazu, freiwillig zurückzukommen. Genau das scheint er nun vorzuhaben, wie aus einem Statement seines Sprechers hervorgeht, .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Enttäuscht, aber zuversichtlich

So werde Spacey "sobald dies machbar ist, freiwillig in Großbritannien erscheinen und mich gegen diese Vorwürfe verteidigen". Er sei "zuversichtlich, dass dies meine Unschuld beweisen wird". Grundsätzlich sei er jedoch "enttäuscht über die Entscheidung", dass die Anschuldigungen überhaupt vor einem Gericht in London landen werden.

Die Strafanzeige erfolgte durch den Crown Prosecution Service (CPS), . Rosemary Ainslie, Chefin der Special Crime Division, wird mit den Worten zitiert: "Die CPS hat die Strafanzeige gegen Kevin Spacey, 62, in vier Fällen des sexuellen Angriffs gegenüber drei Männern autorisiert." Alle vermeintlichen Übergriffe sollen sich im Zeitraum zwischen 2005 und 2013 in England zugetragen haben.

Es gilt die Unschuldsvermutung

Gleichzeitig warnte man in der Pressemitteilung davor, den Oscarpreisträger vorzuverurteilen. Hierzu heißt es in Spaceys Statement: "Ich schätze die Aussage des Crown Prosecution Services sehr, in der die Medien und die Öffentlichkeit sorgfältig darauf hingewiesen werden, dass ich das Recht auf einen fairen Prozess habe und die Unschuldsvermutung so lange gilt, bis sie widerlegt wurde."

Spacey war von 2004 bis 2015 künstlerischer Leiter des Old Vic Theatre in London. Zahlreiche Männer hatten den Schauspieler ab 2017 im Zuge der #MeToo-Debatte beschuldigt, sexuell übergriffig geworden zu sein.