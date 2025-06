Erstes Lebenszeichen von Lukas Haunerland: So geht es dem "Frühstücksfernsehen"-Star wirklich

Neues Leben, neuer Song! Ex-"Frühstücksfernsehen"-Star Lukas Haunerland meldet sich aus Asien zurück – mit einem sehr persönlichen Lied über das Gefühl von Heimat. Auch Kollegin Marlene Lufen findet rührende Worte.

Über ein halbes Jahr lang war es still um Lukas Haunerland, dem langjährigen Stimmungsgarant im "Sat.1 Frühstücksfernsehen", gewesen. Nach seinem Abschied im November 2024 war er abgetaucht – wortwörtlich. Haunerland reiste durch Asien, lebte in Bambushütten und sammelte neue Eindrücke fernab von TV-Studio und Social Media.

Neues Foto von Lukas Haunerland: So geht es dem "Frühstücksfernsehen"-Star

Jetzt gibt es endlich ein Lebenszeichen – musikalisch und emotional. meldet sich Haunerland bei seinen Fans zurück. Auf Instagram schreibt er dazu: "Seit sieben Monaten weg von zu Hause, da wird’s mal Zeit für ein kurzes Hallo, oder?! (...) Ich lebe noch – und zwar in Bangkok."

Der Musiker zeigt sich dankbar und gelassen. Ob schrottreifer Reisebus oder improvisierte Unterkunft – Haunerland genießt die Einfachheit des Reisens und die Freiheit, die es mit sich bringt. "Ich freue mich, dass ich das alles erleben darf", so der einstige TV-Star aus dem "Sat.1 Frühstücksfernsehen".

Lukas Haunerland meldet sich erstmals nach einem halben Jahr wieder bei seinen Fans. Er hält sich derzeit in Bangkok auf. © Instagram

Bangkok sei für ihn zum neuen Zuhause geworden – aber eben nicht im klassischen Sinn. Und genau darum geht es in seinem Lied.

Song über WLAN, Erinnerungen und das wahre Zuhause

"Zuhause", so Haunerland, sei seine musikalische Antwort auf all die Nachrichten aus der Heimat, in denen gefragt werde, ob es ihn überhaupt noch gebe. In den Lyrics des Reisefreudigen heißt es: "Zuhause ist da, wo dein Handy sich von selbst verbindet. Wo dein WLAN einen Router findet und sich sagt: 'Den kenn ich noch.‘ Ob in deiner Lieblingsbar oder am Airport in Katar, ein Hotel, wo ich vor Jahren mal war."

Es geht um digitale Verbindungen, die emotionale Heimat bedeuten – und um kleine Zeichen, die einen an früher erinnern.

Doch Haunerland liefert nicht nur nachdenkliche Zeilen, sondern auch Reise-Einblicke mit viel Witz aus Thailand: "Ein Sturm aus Motorrollern dröhnt an mir vorbei. Ein Trillerpfeifen-Mann pfeift durch die Menge. Die Lautsprecher am Bahnsteig plärren irgendwas auf Thai. Bin froh, wenn ich die Haltestellen erkenne."

"Frühstücksfernsehen"-Kollegin Marlene Lufen reagieren emotional

Besonders gerührt zeigt sich Haunerlands frühere TV-Kollegin Marlene Lufen über das Lebenszeichen aus Thailand. Sie kommentiert Haunerlands Beitrag mit den Worten: "Ja ja, aber UNS fehlst Du. Kannste auch mal dran denken."

Ein Satz, der deutlich macht, wie sehr Haunerland im "Frühstücksfernsehen"-Team vermisst wird. Alina Merkau, Benjamin Bieneck und Daniel Boschmann ließen Haunerland auch ein Like da.

Asien-Reise: Lukas Haunerland kündigte Auszeit in der AZ an

Lukas Haunerland war fünf Jahre lang beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen". Anlässlich seines Abschieds sagte er im November der AZ: "Das Reisen ist, neben meiner Musik, eine große Leidenschaft, die ich vor sechs Jahren bei einer Weltreise zum ersten Mal ausleben konnte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das süchtig macht, diese Erlebnisdichte, dass man jeden Tag kleine Aufgaben hat. In einer Stadt zu sein, in der man sich nicht auskennt und die Sprache nicht spricht, ist eine große Herausforderung. Ich hatte mir selbst versprochen, dass nochmal eine Phase kommt, in der ich mit einem elf Kilo schweren Rucksack durch die Gegend laufe und einfach schaue, was passiert – ohne konkreten Plan."

Lukas Haunerland über seinen Urlaub: "Bin jemand, der sehr gut allein reisen kann"

Und weiter: "Ich bin generell jemand, der sehr gut allein reisen kann und dem es viel Spaß macht, keine Absprachen treffen zu müssen."