Erstes Foto mit Freund: Michelle Hunziker ganz verliebt in neuen Partner

Lange wurde es gemunkelt, jetzt hat Michelle Hunziker es offiziell gemacht: Die Moderatorin ist vom Markt. Wie sie auf Instagram zeigt, hat sie wieder einen Partner. Was ist über den neuen Mann an ihrer Seite bekannt?

Michelle Hunziker (49) hat zum ersten Mal in den sozialen Medien ein Foto zusammen mit dem neuen Mann an ihrer Seite geteilt. Es soll sich italienischen Medien zufolge um Giulio Berruti (41) handeln.

Das ist der neue Partner von Michelle Hunziker

In ihren Instagram-Storys hat die schweizerisch-italienische Moderatorin ein Bild veröffentlicht, das sie neben dem Schauspieler und Zahnarzt vor einer romantischen Sonnenuntergangskulisse zeigt. Als Begleitmusik zu dem Foto wählte Michelle Hunziker einen besonders stimmungsvollen Song: "Secret Garden" von Bruce Springsteen.

Giulio Berruti stammt aus Rom und studierte Zahnmedizin, arbeitet aber auch als Schauspieler und Model. Er war zuvor mit der italienischen Politikerin Maria Elena Boschi (45) liiert.

Michelle Hunziker und ihr neuen Partner. © instagram/therealhunzigram

Michelle Hunziker schützt ihr Privatleben

Michelle Hunziker teilt nur wenig aus ihrem Liebesleben mit der Öffentlichkeit. Als Gast der Show "Verissimo" im vergangenen April hatte die 49-Jährige darüber gesprochen, wie wichtig es ist, das eigene Glück zu schützen. "Eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass man, wenn man glücklich ist, dies so wenig wie möglich nach außen tragen sollte, denn sobald man es öffentlich macht, wollen sich immer mehr Leute einmischen", hatte sie Medienberichten zufolge damals erklärt. Sie fügte hinzu: "Was ich sagen kann, ist: Ja, ich bin glücklich, sehr sogar." Die Details wolle sie aber für sich behalten.

Michelle Hunziker war zweimal verheiratet und ist Mutter von drei Töchtern. 1998 gab sie sich mit dem italienischen Sänger Eros Ramazzotti (62) das Jawort. Zwei Jahre zuvor kam Tochter Aurora (29) zur Welt. 2002 trennte sich das Paar, die Scheidung folgte 2009. 2014 heiratete Hunziker dann den italienischen Modeunternehmer Tomaso Trussardi (43). Zusammen haben sie zwei Töchter: Sole (geb. 2013) und Celeste (geb. 2015). Nach zehn gemeinsamen Jahren trennte sich das Paar 2022.