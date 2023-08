Erstes deutsches Playmate gestorben: Tod war für Münchnerin Hilde Kulbach "eine Erlösung"

1972 feierte Hilde Kulbach Premiere als erstes deutsches Playmate auf dem Cover des Männermagazins "Playboy", nun ist sie im Alter von 81 Jahren gestorben. Das Münchner Model litt an Demenz und ist friedlich eingeschlafen.

Ihr Leben war wild, frei, aufregend – ihr Sterben leise und sanft. Hilde Kulbach, die 1972 das erste Playmate im deutschen "Playboy" war und danach erfolgreich als Model gearbeitet hat, ist jetzt mit 81 Jahren friedlich eingeschlafen.

In Münchner Altersheim verstorben: Hilde Kulbach litt an Demenz

Die letzten acht Jahre verbrachte Hilde Kulbach, die damals, wie sie mal erzählte, jeden Mann hätte haben konnte, aber ihren Ehemann mit dem Nackt-Shooting rasend eifersüchtig gemacht hatte, in einem Altenheim in München – und litt an Demenz.

Ihre beiden Töchter Stephanie und Sandra kümmerten sich um die Mama, die den Krebstod ihres Mannes 1979 als Wendepunkt in ihrem Leben bezeichnet hatte. In einem Dokumentarfilm über ihr Leben mit dem Titel "Mit starrem Blick aufs Geld" verarbeitete Hilde Kulbach damals ihre Lebensgeschichte und gewann sogar den Bundesfilmpreis.

Außerdem führte sie nach der Model-Zeit ein Café in den Bavaria Filmstudios.

Tochter von Hilde Kulbach: "Die letzten Jahre waren hart, aber auch schön"

Tochter Stephanie zur AZ: "Für unsere Mutter ist der Tod eine Erlösung, die letzten Jahre waren sehr hart, aber auch auf besondere Weise schön und innig. Früher hatte sie nie Zeit für uns, tanzte auf allen Hochzeiten. Aber zum Schluss war es eine erfüllende Zeit für uns Töchter, weil sie nicht mehr wegrennen konnte. Wir haben viel nachgeholt. Es gab Momente purer Liebe, in denen die Sonne aufgegangen ist."

Die Urnenbeisetzung findet am 9. August um neun Uhr auf dem Nordfriedhof statt.