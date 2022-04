Erster Todestag von Willi Herren: Was ist über die Todesursache des TV-Stars bekannt?

Auch ein Jahr nach dem Tod von Willi Herren trauern Freunde, Familie und Fans um den beliebten Entertainer. Was ist heute über die Umstände seines frühen Ablebens bekannt? Wie gehen Kinder und Witwe damit um? Und was wurde eigentlich aus Willi Herrens Foodtruck?

Er war immer für einen Lacher zu haben und sorgte mit seinen Auftritten im TV und auf der Bühne für gute Laune: Vor einem Jahr, am 20. April 2021, starb der Entertainer Willi Herren überraschend. Was ist über die Umstände seines Ablebens heute bekannt? Steht die Todesursache fest? Wie geht es seinen Kindern Alessia und Stefano und Witwe Jasmin?

Todesursache von Willi Herren: Daran soll er gestorben sein

Kurz nach Bekanntwerden von Willi Herrens Tod wurde viel über die Ursache spekuliert. Unter anderem wurde ein tödlicher Mix aus Alkohol, Tabletten und Kokain vermutet. Die Staatsanwaltschaft forderte ein chemisch-toxikologisches Gutachten an, dessen Ergebnisse jedoch nicht öffentlich gemacht wurden. Man wolle damit die Persönlichkeitsrechte des Schauspielers und Schlagersängers wahren.

Seine Witwe Jasmin hat im Dschungelcamp 2022 jedoch ganz öffentlich darüber gesprochen, woran ihr Ehemann verstorben sei. Dabei stellte sie klar, dass keine Drogen im Spiel waren. "Was viel schlimmer ist, als dieser ganze Quatsch, sind die Benzodiazepine, das heißt: Valium", erklärte sie in der Sendung vom 24. Januar. "Jeder Arzt verschreibt dir diesen Scheiß. Und das ist ja auch, woran Willi gestorben ist."

Jasmin und Willi Herren waren von 2018 bis zu seinem Tod im April 2021 verheiratet. © imago/Future Image

Letztes Video von Willi Herren noch immer auf Instagram zu sehen

Auch ein Jahr nach seinem Tod ist der Instagram-Account von Willi Herren noch immer online. Das letzte Video wurde nur wenige Tage bevor er starb gepostet, am 12. April 2021. Darin machte der Entertainer gemeinsam mit Calvin Kleinen Werbung für die Trash-Show "Promis unter Palmen" in der er zu sehen war. Seine letzten Worte dürften vor allem Fans und Freunde traurig machen: "In dem Sinne, macht et jut, bis nach der Pause."

Emotionale Nachrichten zum ersten Todestag: So gedenkt Willi Herrens Familie dem TV-Star

Tochter Alessia Herren ist inzwischen selbst auf den Spuren ihres verstorbenen Promi-Vaters unterwegs und versucht sich im Reality-TV. Den Tod von Willi Herren scheint sie bis heute noch nicht verwunden zu haben, wie man in ihrer Instagram-Nachricht zum ersten Todestag lesen kann. "Keiner kann diesen Schmerz, den ich fühle, dieses Leid, das ich in mir habe, diese Qual, die mich zerreißt, so sehr verstehen, sehen und spüren wie du, Papa... ein Schmerz, den mir niemand nehmen kann... ich vermisse dich so sehr." Dazu postet sie ein Video, dass Bilder von ihr und Willi Herren zeigt.

Willi und Alessia Herren kurz vor seinem Tod im April 2021. © imago/Future Image

Auch Jasmin Herren gedenkt ihres verstorbenen Ehemanns mit einem emotionalen Clip auf Instagram. Dazu postet sie ein schwarzes Herz und schreibt: "In Erinnerung." In dem Video sind Fotos zu sehen, die Willi Herren in seinen Anfangsjahren bei der Serie "Lindenstraße" zeigen.

Was wurde aus Willi Herrens abgebrannten Foodtruck?

Vor seinem Tod wollte Willi Herren mit seinem Foodtruck "Rievkoochebud" richtig durchstarten. Doch wenige Tage nach seinem Ableben brannte auch sein Vermächtnis ab. Ob es ein technischer Defekt oder Brandstiftung war, wird man wohl nie herausfinden. Die Staatsanwaltschaft stellte im Dezember 2021 die Ermittlungen ein.

Willi Herren mit Desiree Hansen-Schmitz bei der Eröffnung der "Rievkoochebud" im April 2021. © imago images/Sven Simon

Der Foodtruck wurde auch nicht, wie eigentlich geplant, von Willi Herrens Geschäftspartnern Desiree Hansen-Schmitz und Jörg Hansen neu aufgebaut. Das Paar habe nach dem Tod des Entertainers viele Hasskommentare bekommen und deshalb das Vorhaben verworfen.