Erster Stargast in Venedig: Ivanka Trump landet bei Bezos-Hochzeit

Die Hochzeit des Jahres wirft ihre Schatten voraus: Ivanka Trump ist als einer der ersten Stargäste zur Trauung von Jeff Bezos und Lauren Sanchez in Venedig eingetroffen. Im Designer-Outfit und mit der ganzen Familie im Schlepptau.

Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) heiratet diese Woche seine Verlobte Lauren Sanchez (55) in Venedig - und es wird die Mega-Hochzeit des Jahres. Über 200 handverlesene Gäste werden zur Luxus-Feier in der italienischen Lagunenstadt erwartet. Unter den ersten eingetroffenen Prominenten: Ivanka Trump (43) mit ihrer kompletten Familie.

Die 43-jährige Tochter von US-Präsident Donald Trump landete am Dienstag mit Ehemann Jared Kushner (44) und den drei gemeinsamen Kindern in Venedig. Das Quartett stieg standesgemäß in ein Wassertaxi und ließ sich durch die berühmten Kanäle zu ihrem Luxus-Hotel chauffieren, wie Bilder zeigen. , wurde die Umgebung für die Ankunft weiträumig abgesperrt und Spürhunde als zusätzlicher Schutz eingesetzt.

Designer-Outfit für 1.170 Dollar

Schon bei der Ankunft setzte Ivanka Trump modische Akzente. Sie trug ein auffälliges zweifarbiges Set der italienischen Designermarke La DoubleJ in Rot und Creme mit aufwendigen Stickereien. Das Oberteil kostet 550 Dollar, der passende Rock weitere 620 Dollar. Dazu kombinierte sie eine Bast-Tasche und eine schwarze Sonnenbrille.

Ehemann Jared zeigte sich deutlich zurückhaltender in einer khakifarbenen Chino und einem hellblauen Leinenhemd. Die drei Kinder Arabella Rose (13), Joseph Frederick (11) und Theodore James (8) begleiteten ihre Eltern entspannt im Urlaubslook.

Mehrtägige Feier der Extraklasse geplant

Neben der Trump-Familie werden weitere A-Promis erwartet, das Who's Who aus Hollywood, Tech-Branche und High Society wird sich in der Stadt versammeln. Auf der Gästeliste sollen unter anderem Orlando Bloom und Katy Perry, Kim Kardashian und Kris Jenner, Bill Gates und Elon Musk sowie Mick Jagger stehen.

Jeff Bezos und Lauren Sanchez haben mehrtägige extravagante Feierlichkeiten organisiert, die Venedig temporär in den Ausnahmezustand versetzt. Vom 24. bis zum 27. Juli soll die Party dauern. Die Hauptfeier ist wohl für Samstagabend im Arsenal-Viertel vorgesehen, die eigentliche Trauung findet demnach auf der kleinen Klosterinsel San Giorgio Maggiore statt.

Für die prominenten Gäste wurden keine Kosten gescheut: Rund 60 venezianische Wassertaxis sind für die Hochzeitswoche reserviert, ebenso wie Hunderte der berühmten Gondeln. Bis zu 100 Privatjets werden erwartet, die Übernachtungen finden in den teuersten Hotels statt. Insgesamt soll die Feier den Milliardär bis zu 30 Millionen Euro kosten, wie italienische Zeitungen berichten.