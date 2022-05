Erster öffentlicher Auftritt von Charlène seit Monaten: Wie geht es der Fürstin?

Fürstin Charlène von Monaco hat sich am vergangenen Samstag erstmals seit Monaten wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Die 44-Jährige machte auf den Bildern streckenweise einen teilnahmslosen Eindruck – wie geht es Charlène nach ihrem Klinikaufenthalt wirklich?

Fürstin Charlène ist wieder da! Am vergangenen Samstag zeigte sich die 44-Jährige erstmals nach ihrem Aufenthalt in einer Schweizer Spezialklinik wieder in der Öffentlichkeit. Die Fürstin war mit ihrem Mann, Fürst Albert (64), sowie den beiden gemeinsamen Kindern Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella (beide 7) bei einem Rennen der Formel-E-Weltmeisterschaft in Monaco.

Öffentlicher Auftritt: Charlène wirkt traurig und teilnahmslos

Bei der Siegerehrung in Monte Carlo stand die ganze Familie gemeinsam auf der Bühne – während vor allem die Kinder sichtlich Spaß hatten, gab der Auftritt von Charlène bei einigen Beobachtern Anlass zur Sorge. Die Fürstin machte einen traurigen Eindruck, oft wirkte sie teilnahmslos. Auf den Bildern ist sie teils mit leerem Blick und einer versteinerten Miene zu sehen.

Fürstin Charlène bei der Siegerehrung in Monaco: Sie blickt zu Boden, wirkt teilnahmslos. © imago/Andreas Beil

Es ist das erste Mal, dass sich Charlène bei einem offiziellen Anlass wieder in der Öffentlichkeit zeigt, zuvor veröffentlichten sowohl sie als auch der Palast zu Ostern lediglich ein Familienfoto.

Charlène ließ sich in Schweizer Spezialklinik behandeln

Lange Zeit war Charlène im vergangenen Jahr in ihrer Heimat Südafrika. Ihre Rückkehr nach Monaco fiel dann relativ kurz aus, denn schon bald ging es für sie in die Schweiz zur Behandlung in eine Spezialklinik. Sie müsse sich von einer "körperlichen und emotionalen Erschöpfung" erholen, hieß es.

Ob nun wieder mehr öffentliche Auftritte von Fürstin Charlène folgen werden oder ob es zunächst bei einem Versuch bleibt, ist noch unklar. Bei der Siegerehrung in Monaco wurde jedenfalls deutlich, wie sehr die anstrengende Zeit in Südafrika und der Schweiz an der 44-Jährigen gezehrt hat.