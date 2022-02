Erster Hollywood-Auftritt von Meghan Markle und Prinz Harry in L.A.

Prinz Harry und Herzogin Meghan werden am kommenden Samstag bei den NAACP Image Awards erwartet. Damit bestreiten die Royals ihren ersten echten Hollywood-Auftritt.

Erster großer Hollywood-Auftritt von Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40): Am Samstag werden die Royals bei den NAACP Image Awards den sogenannten Präsidenten Preis entgegennehmen. Durch die Arbeit ihrer Archewell Foundation hätten sie die Covid-19-Pandemie bekämpft und Aufmerksamkeit auf die Black-Lives-Matters-Bewegung gelenkt, heißt es in der Begründung.

Preisverleihung in Los Angeles

"Es ist eine wahre Ehre, von Präsident Derrick Johnson und der NAACP anerkannt zu werden. Deren Bemühungen, Rassengerechtigkeit und Bürgerrechte voranzutreiben, sind heute genauso wichtig wie vor fast 115 Jahren", werden Harry und Meghan zitiert. Gemeinsam mit der Organisation brachte man außerdem einen neuen Award auf den Weg, der gemeinsam an Führungspersönlichkeiten verliehen werden soll, die "einen Wandel herbeiführen, um Bürger- und Menschenrechte zu fördern". Man sei stolz darauf, die Arbeit der NAACP zu unterstützen, so Harry und Meghan weiter.

Auch Mary J. Blige und Samuel L. Jackson kommen

Die 53. NAACP Image Awards werden am 26. Februar in Los Angeles verliehen. Als weitere Gäste sind unter anderem Mary J. Blige, LL Cool J, Samuel L. Jackson und Zendaya angekündigt. Den Präsidenten Preis bekamen vor Harry und Meghan bereits Persönlichkeiten wie Muhammad Ali, Colin Powell, LeBron James oder Rihanna verliehen.

Die NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) wurde 1909 in New York City gegründet. Sie ist eine der ältesten und einflussreichsten Bürgerrechtsorganisationen der USA. Im August 2021 hatte die NAACP rund 300.000 Mitglieder.