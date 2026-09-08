Erster Auftritt nach Trennungsnachricht: Die Carpendales zeigen sich gemeinsam bei Gala

Annemarie und Wayne Carpendale haben sich bei der Charity-Gala "Kids Future Unlocked" in Wien als eingespieltes Team präsentiert. Arm in Arm posierte das Ex-Paar, das einen Tag zuvor seine Trennung öffentlich gemacht hatte, für die Fotografen.

Beim Bundespresseball 2025 setzten Annemarie und Wayne Carpendale auf einen sehr ähnlichen Look wie nun in WIen.

Vom Wirbel um ihre am Montagabend bestätigte Trennung haben sich Annemarie (48) und Wayne Carpendale (49) bei diesem Auftritt nichts anmerken lassen. Gemeinsam präsentieren sie als Moderationsduo die Charity-Gala "Kids Future Unlocked" in Wien. In edle Schale geworfen, verließen sie im Vorfeld des Events zusammen das gemeinsame Hotel, wie Fotos zeigen, die der vorliegen.

Zu diesem Zeitpunkt trug Annemarie Carpendale noch gemütliche Turnschuhe zur bronzefarbenen Glitzerrobe mit üppigem Beinschlitz. Für die Gala hatte sie die Sneaker dann für farblich passende High Heels eingetauscht, Wayne Carpendale setzte auf einen klassischen schwarzen Smoking mit Fliege. Für die Fotografen posierte das Ex-Paar Arm in Arm und jeweils mit einem Lächeln auf den Lippen.

Zweite Ausgabe der Gala

Die Gala findet zum zweiten Mal statt, erstmals in der Hofburg. Eingeladen hat der Ambassador Circle der St. Anna Kinderkrebsforschung. Bei der Premiere im Vorjahr kamen über Auktionen und Spenden mehr als 550.000 Euro zusammen.

Neben den Carpendales waren auch Oscarpreisträger Christoph Waltz und die Sängerin Melody Gardot vor Ort. Für den guten Zweck hatten auch US-Star Bryan Adams, Motorsport-Teamchef Toto Wolff, Formel-1-Fahrer Kimi Antonelli, Tennisstar Roger Federer und Fußballtrainer Ralf Rangnick zugesagt.

Schon seit längerer Zeit kein Liebespaar mehr

In einem gemeinsamen Video hatten die 48-Jährige und der 49-Jährige am Montagabend erklärt, seit Anfang des Jahres kein Paar mehr zu sein. Gesprochen wird in dem Clip nicht, stattdessen läuft eine Einblendung mit den Worten, dass sie glücklich und eine Familie seien, unter einem Dach lebten, gerade aber nicht zusammen seien.

"Dass das bisher kaum jemand gemerkt hat, liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns nach wie vor sehr gut verstehen", heißt es in der Bildunterschrift. Man lebe weiterhin gemeinsam in dem Haus in München, trage die Ringe und sei ein gutes Team. Was die Zukunft bringe, wüssten sie selbst nicht.

Annemarie und Wayne Carpendale kamen 2007 zusammen und verlobten sich 2011. Geheiratet haben sie am 28. September 2013, im Mai 2018 wurde ihr Sohn geboren.