Erste US-Außenministerin Madeleine Albright ist tot

Madeleine Albright ist tot. Die erste Außenministerin in der Geschichte der USA starb laut ihrer Familie mit 84 Jahren an Krebs.

Madeleine Albright, die zur ersten Außenministerin in der Geschichte der USA ernannt wurde, ist tot. Sie verstarb diesen Mittwoch (23. März) im Alter von 84 Jahren. hat ihre Familie ein gemeinsames Statement veröffentlicht. Darin heißt es: "Mit gebrochenem Herzen müssen wir mitteilen, dass Dr. Madeleine K. Albright, die 64. Außenministerin der USA und die erste Frau in dieser Position, an diesem Tag verstorben ist."

Als Todesursache wird ein Krebsleiden in dem Post genannt. "Sie war von ihrer Familie und Freunden umgeben. Wir haben eine liebevolle Mutter, Großmutter, Tante und Freundin verloren."

Von der Geflüchteten zur Außenministerin

Albright wurde 1937 in Prag, Tschechien, geboren. Kurz nach dem Einmarsch der Wehrmacht 1939 floh ihre jüdische Familie in die USA. Ende der 50er Jahre studierte sie dort Politikwissenschaft und promovierte. Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit als US-Präsident vereidigte sie Bill Clinton (75) 1997 als erste Außenministerin der Vereinigten Staaten.

