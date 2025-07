Erste Reaktionen: Promis trauern um Hulk Hogan

Die Wrestling-Legende Hulk Hogan ist mit 71 Jahren gestorben. Schon kurz nach Bekanntwerden seines Todes nehmen erste Prominente und Weggefährten wie Ric Flair in den sozialen Medien Abschied.

© IMAGO/Jamie Germano/Rochester Democrat and Chronicle

Ric Flair ist "absolut schockiert"

äußert sich unter anderem der US-Wrestler Ric Flair (76) zum Tod seines langjährigen Freundes: "Ich bin absolut schockiert vom Tod meines engen Freundes Hulk Hogan zu hören." Die beiden hätten ihre Anfänge in der Wrestling-Szene gemeinsam erlebt, schreibt Flair: "Unsere Freundschaft hat mir alles bedeutet. Er war immer für mich da, auch wenn ich ihn nicht darum gebeten habe. Er war einer der ersten, der mich im Krankenhaus besucht hat, als ich nur eine Überlebenschance von zwei Prozent hatte, und er hat an meinem Bett gebetet." Flair beendet seinen emotionalen Beitrag mit den Worten: "Hulkster, niemand wird jemals mit dir vergleichbar sein! Ruhe in Frieden, mein Freund!"

Der Wrestler Robert Remus (76), besser bekannt unter dem Ringnamen Sgt. Slaughter, schreibt : "Traurig, vom Tod von Hulk Hogan zu hören... Ich schätze, Gott brauchte einen unglaublichen Engel. Ruhe in Frieden, mein Freund."

Sylvester Stallone nimmt Abschied von seinem "Rocky"-Co-Star

"Rocky"-Star Sylvester Stallone (79), mit dem Hulk Hogan für den dritten Teil der Kultreihe vor der Kamera stand, äußert sich ebenfalls zu dessen Tod. "Ich hatte das Vergnügen, diese brillante Persönlichkeit und diesen Showman kennenzulernen, als er 26 Jahre alt war. Er war absolut wunderbar und seine erstaunlichen Fähigkeiten machten 'Rocky III' zu etwas ganz Besonderem. Mein Herz zerbricht. Ich glaube, er ist von uns gegangen...", schreibt der Schauspieler zu einem gemeinsamen Bild .

Auch Donald Trump Jr. (47), Sohn des US-Präsidenten Donald Trump (79), hat sich zum Tod von Hulk Hogan geäußert. Zu einem gemeinsamen Selfie schreibt er: "Ruhe in Frieden, Legende."

"Hulk Hogan war eine große amerikanische Ikone. Er war einer der ersten Menschen, die ich als Kind wirklich bewundert habe. Als ich ihn das letzte Mal sah, haben wir uns versprochen, dass wir das nächste Mal, wenn wir uns sehen, zusammen ein Bier trinken gehen. Das nächste Mal wird es auf der anderen Seite sein müssen, mein Freund! Ruhe in Frieden", verabschiedet sich zudem US-Vizepräsident JD Vance (40) .