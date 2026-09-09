Erst Haus in Grünwald, jetzt auch am Tegernsee: Für Bushido kostet es "nicht die Welt"

Ein Mietshaus am Tegernsee klingt nach purem Luxus. Vor allem, wenn man bereits eine Villa in Grünwald bewohnt, wie Bushido und Anna-Maria Ferchichi. Doch wie das Paar jetzt verrät, ist die Bleibe am Tegernsee ein echtes Schnäppchen – zumindest im Vergleich zum üblichen Familienurlaub.

Neun Kinder, davon acht gemeinsame, halten Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) ordentlich auf Trab. Kein Wunder, dass sich das Paar hin und wieder Erholung im Urlaub gönnen will. Seitdem die Familie in Grünwald bei München lebt, hat sie aber auch die Schönheit vor der eigenen Haustür zu schätzen gelernt. Vor allem der Tegernsee hat es ihnen angetan. Jetzt verrät das Promipaar Überraschendes zum dortigen Mietshaus.

Bushido und Anna-Maria Ferchichi mieten Haus am Tegernsee: "Das ganze Jahr"

"Ich merke wirklich, gerade auch seitdem wir in Süddeutschland leben, wie schön Deutschland ist", schwärmt Anna-Maria Ferchichi in ihrem . "Und ich konnte mir früher gar nicht vorstellen, in Österreich, Schweiz oder Deutschland Urlaub zu verbringen." Ein Besuch am Tegernsee habe sie eines Besseren belehrt: "[Da] hab ich mir gedacht: So, jetzt machen wir das so, wir schauen da mal nach einem Mietshaus." Denn die neunfache Mutter meint: "Die kosten da nicht die Welt. Dann mieten wir uns so eine schöne Hütte am Berg, direkt am See – mieten die einfach das ganze Jahr."

Ehemann Bushido ergänzt, dass das Ganze auch finanzielle Vorteile bringe: "Selbst wenn wir das Haus oder die Unterkunft ein ganzes Jahr mieten, also wirklich auch in den Monaten, in denen wir vielleicht gar nicht da sind, sind wir auf die Jahresmietskosten billiger, als wenn wir [...] nur partiell drei Wochen irgendwo mieten und im Urlaub sind." Dauerhaft Miete am Tegernsee zu zahlen sei also günstiger als mehrere kürzere Familienurlaube – so erklärt es der Rapper.

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Familie Ferchichi hat zwei Häuser: "Jeder kann da sein, wo er möchte"

Die kurze Distanz zwischen ihrem Wohnort Grünwald und dem Tegernsee mache spontane Ausflüge besonders attraktiv: "Ins Auto rein, halbe Stunde runterfahren, zwei bis drei Tage auf dem See", erklärt der Familienvater. Mountainbiking, Skifahren, Pilzesuchen – in der Gegend um den Tegernsee sei unglaublich viel geboten, auf das er sich freue.

Schließlich ergänzt Anna-Maria Ferchichi: "Die Kinder haben jetzt verschiedene Bedürfnisse und ja, Freunde sind wichtig." Vor allem denke sie dabei an ihre älteren Kinder, die ihre Ferien nicht ausschließlich mit der Familie verbringen möchten: "Wenn wir am Tegernsee sind, ist es so: Wir haben ein Haus in Grünwald, wir haben ein Haus dort – oder mieten ein Haus dort. Das heißt, jeder kann da sein, wo er möchte."