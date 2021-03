Erol Sander und Ehefrau Caroline wieder ein Paar: Was ist vorgefallen?

Neben Stars wie Mickie Krause, Jan Hofer und Auma Obama will auch Schauspieler Erol Sander sein Glück auf dem Tanzparkett von "Let's Dance" versuchen. Doch wie geht es ihm nach all den bösen Schlagzeilen rund um die skandalträchtige Ehe? Wie lebt Erol Sander? Was weiß man über sein Privatleben, Ehefrau und Kinder?

In der 14. Staffel von "Let's Dance" schwingt auch der beliebte TV-Kommissar Erol Sander (52) das Tanzbein. Ob der mehrfach als "Best Dressed Man" ausgezeichnete Schauspieler in die Fußstapfen der Vorjahressiegerin Lili Paul-Roncalli treten kann?

Über Paris nach Hollywood - die eindrucksvolle Karriere von Erol Sander

Mit fünf Jahren zog Erol Sander (bürgerlich Urçun Salihoglu) gemeinsam mit Mutter und Schwester aus seiner Geburtsstadt Istanbul nach Bayern – und wurde zum stolzen Münchner. Sein Studium der Wirtschafts- und Politikwissenschaft brach er ab, als sich 1990 die Gelegenheit auftat, als Model nach Paris zu gehen. Dort stand er für Größen wie Christian Dior oder Dolce und Gabbana vor der Linse.

Mit einer französischen Fernsehserie feierte er 1997 dann sein TV-Debüt, 2004 war er bereits an der Seite von Colin Farrell und Angelina Jolie in einem Hollywood-Film zu sehen. Seine wohl bekannteste Rolle nahm er 2008 an: Bis zur Absetzung im vergangenen Jahr kannte man Erol Sander vor allem als den Star-Kommissar Mehmet Özakin aus der ARD-Krimiserie "Mordkommission Istanbul".

Streit mit Ehefrau Caroline Goddet und böse Vorwürfe

In Paris lernte der charmante Schauspieler Caroline Goddet, die Nichte des Filmregisseurs Oliver Stone, kennen. Das Paar heiratete 2000 und bekam die zwei Söhne Marlon (*2002) und Elyas (*2010). Nach 17 Jahren Ehe eskalierte ein Streit so heftig, dass Goddet die Scheidung einreichte – der Rosenkrieg ließ anschließend nicht lange auf sich warten. Sie zeigte ihn wegen häuslicher Gewalt an - das Verfahren wurde eingestellt - Sander unterstellte ihr im Gegenzug Alkoholprobleme und Untreue.

Keine Scheidung bei Erol Sander

Nachdem die getrennte, aber nicht geschiedene Caroline Goddet kurzzeitig mit einem Münchner Beauty-Doc zusammen war, kam es 2020 zum großen Liebes-Comeback mit Erol Sander. Ausgerechnet im Corona-Jahr fanden Sander und Goddet wieder zusammen.

Haus am Starnberger See: Erol Sander ist wieder glücklich

Erol Sander lebt mittlerweile in Starnberg, die schicke Münchner Dachgeschosswohnung soll verkauft werden, berichtet "Gala" im Februar 2021. Der älteste Sohn studiert in Paris, während der Kleine mit den Eltern am Starnberger See wohnen soll. "Caro und ich sind einfach nur glücklich. Wir genießen unser Leben auf dem Land, in der Natur. Unsere Beziehung ist harmonisch, nach der Krise noch tiefer geworden", berichtet Sander im März "Bild": "Ich möchte mit meiner Frau definitiv alt werden."

Erol Sander nimmt bei "Let's Dance" teil

Am 5. März geht es dann los mit der ersten offiziellen Show der neuen "Let's Dance"-Staffel. In der Jury sitzen wieder Profitänzerin Motsi Mabuse (39), der internationale Wertungsrichter Joachim Llambi (56) sowie der kubanische Catwalk-Trainer Jorge Gonzalez (53).