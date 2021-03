Ernst Hannawald offenbart: Seine Frau hat ihm das Leben gerettet

Alkohol, Drogen und ein schwerer Unfall: Schauspieler Ernst Hannawald hat in seinem Leben schwere Zeiten erlebt. Jetzt hat er darüber gesprochen, wie ihm seine Frau geholfen hat.

Mit 17 Jahren wurde Ernst Hannawald als Schauspieler entdeckt - und zum gefeierten Nachwuchsdarsteller in Deutschland. Ein schwerer Unfall veränderte in den Achtziger Jahren jedoch sein Leben. Es folgten Alkoholabstürze, Drogen und sogar ein Raubüberfall, für den er ins Gefängnis musste. Jetzt hat er darüber gesprochen, wie seine Frau ihm aus dieser Situation geholfen und sogar "das Leben gerettet" hat.

Ernst Hannawald: "Ich habe die Seele mit Alkohol und Drogen gedämpft"

1986 verunglückte Ernst Hannawald mit dem Auto auf der Münchner Leopoldstraße. Der Schauspieler, der am Steuer saß, überlebte schwer verletzt. Seine damalige Verlobte und zwei Freunde starben bei dem Crash. Bis heute verfolgen ihn die Erinnerungen an das Unglück, wie er gegenüber "Bunte" erzählt: "Ich denke jeden Tag an meine verstorbene Freundin."

Lange Zeit litt Ernst Hannawald unter Alkohol- und Drogenproblemen. "Lange habe ich die Seele immer nur gedämpft, mit Alkohol und mit Drogen. Das hat mich weggeholt von diesem Seelenschmerz. Dieser Wahnsinn ist fast unerträglich", erzählt er weiter. Heute helfe ihm allerdings der buddhistische Glaube - und seine Ehefrau Maria.

Ernst Hannawald über Ehefrau Maria: "Die hat genau die Kraft, die ich brauchte"

Durch sie habe er den Absprung vom Alkohol geschafft, wie er sagt: "Die hat genau die Kraft, die ich brauchte. Die hat es nicht hingenommen, wenn ich mir schon morgens einen Drink eingeschenkt habe. Die hat das Glas weggeräumt. Und du sitzt da wie ein begossener Pudel und bist brav."

Mittlerweile spielt Ernst Hannawald, der mit dem Skandalfilm "Die Konsequenz" berühmt wurde, wieder viel in TV-Produktionen mit. 2020 war er unter anderem in einer Folge "München Mord" zu sehen.