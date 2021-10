Erneut mit Gehstock unterwegs: Queen Elizabeth II. strahlt in Wales

Queen Elizabeth II. hat in Wales das Parlament eröffnet. Die britische Monarchin erschien zu dem Termin in einem rosa Ensemble und erneut mit einem Gehstock, den sie wenige Tage zuvor bereits zu Hilfe genommen hatte.

Queen Elizabeth II. (95) hat an diesem Donnerstag (14. Oktober) . Zu dem Anlass trug die 95-Jährige ein pastellfarbenes Outfit. Zu einem rosa Mantel von Stewart Parvin, auf dem eine walisische Narzissen-Brosche angebracht war, kombinierte sie einen farblich passenden Hut, der ebenfalls mit Blumen verziert war.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Ihr Sohn Prinz Charles (72), der den offiziellen Titel Prinz von Wales trägt, sowie dessen Ehefrau Herzogin Camilla (74) begleiteten sie zu dem Termin. Die Queen erschien erneut mit einem Gehstock, den sie bereits am vergangenen Dienstag bei einem Thanksgiving-Gottesdienst in der Westminster Abbey bei sich hatte. Zuletzt soll sie 2003 und 2004 mit Gehstock gesichtet worden sein. Damals hatte sie aufgrund einer Knie-Operation einen medizinischen Grund dafür. Dieses Mal soll die Gehhilfe nur als Erleichterung gedient haben.

"Wir alle sind all denen zu Dank verpflichtet, die sich den Herausforderungen der letzten 18 Monate so großartig gestellt haben", nahm die Queen in ihrer Ansprache im Parlament Bezug auf die Corona-Pandemie. "Sie sind leuchtende Beispiele für den Geist, für den die Waliser so berühmt sind, einen Geist, dem ich persönlich so oft begegnet bin." Es sei eine besondere Freude für sie, "dass sowohl der Prinz von Wales als auch die Herzogin von Cornwall zusammen mit dem Herzog und der Herzogin von Cambridge ein Zuhause in Wales hatten und ein ganz besonderes Gemeinschaftsgefühl erfahren durften."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert