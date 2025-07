Erneut mit Danny Ramirez gesehen: Liebt Jessica Alba "Top Gun"-Star?

Im Februar gab Jessica Alba das Ende ihrer Ehe bekannt und wollte sich nun selbst finden. Auf der Suche begegnete sie Danny Ramirez. Nach einem gemeinsamen Urlaub wurden die beiden Schauspieler nun erneut zusammen gesehen.

US-Medien spekulierten bereits Mitte Juli über eine Liaison zwischen Jessica Alba und "Top Gun: Maverick"-Star Danny Ramirez. sollen die beiden gemeinsam im mexikansichen Urlaubsort Cancun gewesen sein. Jetzt wurden die 44-Jährige und der zwölf Jahre jüngere Schauspielkollege erneut zusammen gesehen.

Das Paar wurde nach einem Abendessen in Los Angeles lächelnd in einem Auto fotografiert, wie das online dokumentierte. Auf den Aufnahmen strahlte Alba den Fahrer, Ramirez, an, während er in lässiger Jeansjacke, Brille und blauer Baseballmütze den Wagen lenkte.

Eine Quelle soll das Blatt darüber informiert haben, dass die beiden aktuell "eine gute Zeit zusammen haben". Der "Fantastic Four"-Star bekäme seit der Scheidung eine Menge Aufmerksamkeit. Sie fühle sich geschmeichelt und genieße es, wieder Single zu sein. Das Magazin zitiert den anonymen Insider: "Sie hatte ein paar Dates, aber es ist nichts Ernstes - sie konzentriert sich auf sich selbst und ihre Kinder. Sie ist im Moment nicht an einer Beziehung interessiert." Dennoch scheint Albas Dinner-Date darauf hinzudeuten, dass es mit Ramirez etwas mehr ist als ein reiner Urlaubsflirt.

Auf der Reise der Selbstverwirklichung

Die Mutter von Honor (17) und Haven (13) sowie Sohn Hayes (7) trennte sich Anfang des Jahres offiziell vom Vater ihrer Kinder. Ehemann Cash Warren (46) und Alba würden nach mehr als 20 gemeinsamen Jahren getrennte Wege gehen, hieß es. Kurz darauf bekannte sie öffentlich: "Ich befinde mich seit Jahren auf einer Reise der Selbstverwirklichung und Transformation - sowohl als Einzelperson als auch in der Partnerschaft mit Cash." Sie sei "stolz darauf, wie wir in den letzten 20 Jahren in unserer Ehe gewachsen sind. Nun ist es aber an der Zeit, ein neues Kapitel des Wachstums und der Entwicklung als Individuen aufzuschlagen".