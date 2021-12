Ermittlungen: Gil Ofarims Abend im Leipziger Hotel nachgestellt

Ein Hotelmitarbeiter in Leipzig soll Gil Ofarim antisemitisch beleidigt haben. Um den Fall zu klären, haben die Ermittler die Szene nachstellen lassen.

Nachdem es weiterhin nicht klar zu sein scheint, was am 4. Oktober in dem Leipziger Westin-Hotel passierte, haben die Ermittler nun einen aufwändigen Weg gewählt, um Klarheit zu schaffen. Sie stellten den Vorfall in dem Hotel nach, . Ein Schauspieler soll dabei die Rolle von Musiker Gil Ofarim (39) übernommen haben.

Der Musiker hatte mit einem , für eine Welle der Entrüstung gesorgt. Darin erzählte er, dass er von einem Mitarbeiter des Leipziger Hotels dazu aufgefordert worden war, seine Halskette mit einem Davidstern einzupacken. Erst dann dürfe er einchecken.

Erste Zweifel an seiner Darstellung des Antisemitismus-Vorfalls kamen auf, nachdem die " aus dem Hotel berichtet hatte, dass Ofarims Kette mit dem Davidstern angeblich gar nicht zu sehen sei.

Die mit den gleichen Lichtverhältnissen, Blickwinkeln und der Kleidung nachgestellten Aufnahmen sollen nun mit den Originalvideos vom fraglichen Abend abgeglichen werden.