Erling Haaland und seine Isabel strahlen bei Modenschau in Rom

Erling Haaland und seine Freundin Isabel Haugseng Johansen zeigen sich Hand in Hand bei der Dolce & Gabbana Modenschau in Rom. Der Manchester-City-Star hat einen Millionen-Deal mit der italienischen Luxusmarke.

Erling Haaland und seine Freundin Isabel Haugseng Johansen kamen zur Dolce & Gabbana Modenschau in Rom.

Vom Fußballplatz auf den Laufsteg: Erling Haaland (24) tauschte das Trikot gegen ein elegantes Outfit und sorgte gemeinsam mit seiner Freundin Isabel Haugseng Johansen (21) für glamouröse Momente bei der Dolce & Gabbana Modenschau in Rom.

Der Manchester-City-Stürmer erschien in hellgrauer Anzughose, hellgrauem Rollkragenshirt, dunklen Schuhen, schwarzer Sonnenbrille und auffallender Kette. Seine Freundin und Fußballerkollegin zeigte sich in einem farblich passenden durchsichtigen Paillettenkleid mit schwarzem BH und High-Waist-Panty darunter. Dazu kombinierte die Norwegerin schwarze Riemchenschuhe und eine schwarze Handtasche. Beide hatten die Haare zu einem Sleek-Bun zurückfrisiert.

Millionen-Vertrag mit italienischer Luxusmarke

Haalands Präsenz in der ersten Reihe kommt nicht von ungefähr: Seit 2023 ist der norwegische Torjäger Markenbotschafter für Dolce & Gabbana. Der lukrative Vertrag mit der italienischen Luxusmarke soll ihm Medienberichten zufolge bis zu zwei Millionen Pfund einbringen. Seither präsentiert sich der Fußballstar in den sozialen Medien in Kreationen des italienischen Modehauses.

Wie auch zu sehen ist, zeigte sich das Paar beim jüngsten Auftritt Hand in Hand und sichtlich verliebt.

Erholung nach schwieriger Saison und privates Glück mit Isabel

Die romantische Auszeit in Rom kommt für Haaland zur rechten Zeit. Die abgelaufene Saison mit Manchester City endete enttäuschend - erstmals seit Jahren gewann der Verein keinen einzigen Titel.

Abseits des Platzes läuft es für den Torjäger umso besser. Isabel und er lernten sich bereits in der Jugend bei Bryne FK kennen, wo beide spielten. Die Beziehung intensivierte sich demnach während Haalands Zeit von 2020 bis 2022 bei Borussia Dortmund.

Sein Familienglück hält das Paar privat: Im Dezember 2024 wurde das erste gemeinsame Kind geboren. Geschlecht und Name haben die beiden bisher nicht öffentlich preisgegeben.

Kurze Pause vor neuer Saison

Die Modenschau in Rom war nur ein Stopp der sommerlichen Erholungsreise. Zuvor wurde das Paar auf einer Jacht vor Ibiza gesichtet - gemeinsam mit Isabels Mutter und dem gemeinsamen Kind.

Die Auszeit ist allerdings zeitlich begrenzt: Bereits Anfang August steht das erste Vorbereitungsspiel für Manchester City an. Am 9. August trifft das Team von Pep Guardiola (54) auf Palmero, eine Woche später startet die neue Premier-League-Saison mit dem Auswärtsspiel bei den Wolverhampton Wanderers.