Erleichterung bei Frank Zander: Er muss nicht aus seiner Wohnung raus

Frank Zander hat den Streit mit seinem Vermieter offenbar beigelegt. Wie der Musiker via Facebook verkündet, muss er nicht aus seiner Berliner Wohnung ausziehen.

Erleichterung bei Frank Zander (79): , gibt es eine "einvernehmliche Einigung" im Rechtsstreit zwischen ihm und seinem Vermieter. Begonnen hatte der Streit vor über einem Jahr.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Facebook Beitrag). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Facebook Beitrag über den Consent-Anbieter verweigert

Deshalb sollte Frank Zander seine Berliner Wohnung räumen

Grund für die Auseinandersetzung waren offenbar Renovierungsmaßnahmen und der Ausbau des Dachgeschosses. In dem Gebäude in Berlin lebt Zander seit über 50 Jahren. In der Mitteilung auf Facebook heißt es nun von Vermieter-Seite, beide Seiten seien "einen Schritt aufeinander zugegangen, konnten Missverständnisse bereinigen und haben eine faire Lösung gefunden, mit der beide Seiten gut leben können". Zudem gab es eine Entschuldigung "für die Unannehmlichkeiten während der Baumaßnahmen".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Habe "überreagiert"

Von Frank Zander heißt es: "Ich habe auf Grund meiner belastenden Lebenssituation seinerzeit überreagiert und möchte mich ausdrücklich für die unnötigen verbalen Entgleisungen bei Herrn Pribil entschuldigen."

: "Die vergangenen Jahre und Monate waren nicht einfach für uns. Jetzt konzentriere ich mich auf die Versorgung der Obdachlosen und Bedürftigen vor Weihnachten mit dem Caritas Food-Truck." Zander organisiert dieses Weihnachtsessen für bedürftige Menschen jedes Jahr.