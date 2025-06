Erkrankter Heinz Hoenig blickt nach vorne: "Mache gute Fortschritte"

Er kann wieder selbst laufen und möchte zurück vor die Kamera: Nach seiner lebensbedrohlichen Krankheit blickt Heinz Hoenig mit Lebenslust nach vorne.

Wohl fast ganz Deutschland fieberte im vergangenen Jahr mit Schauspielstar Heinz Hoenig (73) mit. Der Mime musste sich bekanntermaßen mehreren schweren Operationen unterziehen, schwebte in Lebensgefahr - und das ganz ohne Krankenversicherung. lieferte Hoenig jetzt allerdings erfreulicherweise ein positives Update zu seinem Gesundheitszustand. "Ich mache gute Fortschritte", sagte er wörtlich. Auch kann er ohne fremde Hilfe wieder laufen.

Heinz Hoenig möchte zurück vor die Kamera

Schon vor rund einem Monat enthüllte der einstige TV-Star zudem, dass er gerne wieder als Schauspieler arbeiten würde. Er ist "jetzt wieder fit für Dreharbeiten", sagte er . Auch gegenüber der "Bild" bekräftigte Hoenig das erneut mit den Worten: "Ich will wieder Filme machen, gute Filme. Und auf der Bühne stehen."

In der schwierigen Zeit seiner Krankheit, das wissen Fans des Schauspielers, war ihm besonders Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (40) Hilfe und Stütze. "Ich habe jeden Tag ein Ziel. Ich wache auf, greife nach rechts, da liegt meine Frau. Dann kommen die Kinder zu uns ins Bett, und wir kuscheln. Sie sind für mich das Wichtigste", so Hoenig gegenüber "Bild".

Romantisches zweites Jawort auf Sylt

Anfang des Jahres gaben sich die Eheleute fast exakt an ihrem sechsten Hochzeitstag erneut das Jawort. Auf Sylt hielten sie im März eine romantische Zeremonie im engsten Familien- und Freundeskreis ab. Auch einen neuen, goldenen Ehering erhielt Hoenig damals von seiner Frau. "In meinem Ring steht Anni, in ihrem Heinzi", verrät er.

Heinz Hoenig musste im Mai 2024 wegen akuter Herzprobleme ins Krankenhaus. Bakterien hatten seine Speiseröhre geschädigt, der Schauspieler wurde operiert und die Speiseröhre entfernt. Nach 143 Tagen auf der Intensivstation - inklusive OPs, Koma und Reanimation - holte Annika Kärsten-Hoenig ihren "Heinzi" nach Hause und pflegt ihn seitdem dort.