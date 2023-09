Erinnerung zum ersten Todestag von Queen Elizabeth: Ihr spannendes Leben in Bildern

Am 8. September starb Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren, die Erinnerungen an die legendäre Monarchin aber bleiben. Das Leben der Queen in Bildern – eine Zeitreise durch neun Jahrzehnte.

08. September 2023 - 13:13 Uhr | AZ

imago/Zuma Wire, dpa (2) 22 Zeitreise: Durch die Jahre mit der Queen... IMAGO / ZUMA Wire 22 Prinzessin Elizabeth und ihre Schwester Prinzessin Margaret 1933. IMAGO / ZUMA Wire 22 1936: Die junge Prinzessin Elizabeth mit ihrer Mutter, Königin Elizabeth. imago/United Archives International 22 Elizabeth und Prinz Philip kurz vor ihrer Hochzeit 1947. Pa/PA Wire/dpa 22 1947: Prinzessin Elizabeth und Prinz Philip verlassen nach ihrer kirchlichen Hochzeit die Westminster Abbey. imago/ZUMA/Keystone 22 1952: Elizabeth mit ihren Kindern Prinz Charles und Prinzessin Anne im Garten des Buckingham Palastes. imago/United Archives International 22 1953 wurde Elizabeth zur Königin von England gekrönt. imago/ZUMA/Keystone 22 Queen Elizabeth posiert 1953 für ein Foto im Buckingham Palast. imago stock&people 22 1966: Queen Elizabeth und Prinz Philip bei der "Trooping The Colour"-Parade. imago/ZUMA/Keystone 22 1976: Queen Elizabeth an ihrem 50. Geburtstag mit Ehemann Prinz Philip und Sohn Prinz Edward. imago images/Mary Evans 22 1981: Queen Elizabeth, Sohn Prinz Charles und ihre Schwiegertochter Prinzessin Diana im Buckingham Palast. BrauerPhotos /R.Droese 22 Mai 1984: Königin Elizabeth II. besucht britische Truppen in der Heide. BrauerPhotos /R.Droese 22 1993: Queen Elizabeth bei den britischen Truppen in Hameln. dpa 22 Herzliches Foto aus dem Jahr 2012: Queen Elizabeth II. mit Herzogin Kate. Steve Parsons/PA Wire/dpa 22 2019: Königin Elizabeth II. auf der Pferderennbahn in Newbury. dpa/Steve Parsons 22 Am 10. Juni 2020, zum 99. Geburtstag von Prinz Philip, veröffentlichte der Palast dieses Bild. Es zeigt die Queen und ihren Gatten vor Schloss Windsor. Imago / dpa 22 Queen Elizabeth feierte am 21. April 2021 ihren 95. Geburtstag. Zum ersten Mal seit 73 Jahren ohne ihren Ehemann. Prinz Philip starb am 9. April 2021. Jonathan Brady/pool PA/AP/dpa 22 17. April 2021: Königin Elizabeth II. während der Trauerfeier für Prinz Philip in der St.-George's-Kapelle auf Schloss Windsor. Sie musste wegen der anhaltenden Corona-Pandemie alleine sitzen. dpa/Jacob King 22 Königin Elizabeth zeigte sich erstmals im Oktober 2021 mit einem Gehstock. imago/i Images 22 Queen Elizabeth II. zeigte sich lachend und mit Gehstock. Henrydallalphotography.Com/Royal Windsor Horse Show/PA Media/dpa 22 Dieses Foto hat der Palast anlässlich des 96. Geburtstages der Queen am 21. April 2022 veröffentlicht. Es zeigt die Königin mit den beiden Fell-Ponys Bybeck Katie und Bybeck Nightingale. Jane Barlow/Pool PA/AP/dpa 22 6. September 2022: Zwei Tage vor dem Tod der Queen ist dieses Bild entstanden. Die Königin wartet im Drawing Room von Balmoral auf Liz Truss, um sie dazu einzuladen, Premierministerin von Großbritannien zu werden und eine neue Regierung zu bilden.