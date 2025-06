Er wurde 79 Jahre alt: Trauer um Schauspieler Rick Hurst

Durch die Serie "Ein Duke kommt selten allein" wurde er berühmt, nun ist Schauspieler Rick Hurst gestorben. Er wurde 79 Jahre alt.

Trauer um Rick Hurst (1946-2025): Der amerikanische Schauspieler, der Deputy Cletus Hogg in der langjährigen Serie "Ein Duke kommt selten allein" darstellte, ist am Donnerstag im Alter von 79 Jahren gestorben. das "Cooter's Place Museum" in Pigeon Forge, Tennessee. Rick Hurst hatte dort zuvor offenbar einen geplanten Auftritt abgesagt.

"Für die Fans war er mehr als eine Figur - er gehörte zur Familie", . "Sein sanftes Lächeln, sein tadelloses komödiantisches Timing und seine gutmütige Art machten jede Szene bunter."

Weiter steht dort: "Abseits des Bildschirms war Rick für seine Großzügigkeit, seine Bescheidenheit und seine Liebe zum Kontakt mit den Fans bei Veranstaltungen im ganzen Land bekannt. Ob es sich um ein Wiedersehens-Special oder ein Meet-and-Greet bei Cooter's handelte, er hörte nie auf, seine Freude mit den Menschen zu teilen, die ihn verehrten."

Rick Hurst startete seine Karriere vor der Kamera in den 1970er Jahren

Die Serie "Ein Duke kommt selten allein" wurde von 1979 bis 1985 produziert. Die TV-Show machte Rick Hurst bekannt.

Der Schauspieler kam 1946 in Houston zur Welt. Nach seinem Studium begann er seine Karriere, zunächst auf der Bühne. Ab Anfang der 1970er Jahre stand er dann vor der Kamera. Er spielte unter anderem auch in "Karate Kid III - Die letzte Entscheidung", "Magnolien aus Stahl" oder in "In the Line of Fire - Die zweite Chance" mit.