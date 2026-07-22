Kinobesucher in Deutschland hören seine Stimme, wenn Hollywoodstars wie Sir Anthony Hopkins, Jack Nicholson oder Dustin Hoffmann zu sehen sind. Joachim Kerzel war ihr Hauptsprecher.

Er lieh Hollywood-Stars wie Sir Anthony Hopkins, Jack Nicholson oder Dustin Hoffmann seine Stimme: Synchronsprecher Joachim Kerzel ist tot. Er sei im Alter von 84 Jahren am Montag gestorben, teilte seine Agentur auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatte "t-online" berichtet.

"Mit Joachim Kerzel verliert die deutsche Synchron- und Hörbuchwelt eine außergewöhnliche Persönlichkeit", sagte Mike Götze, Geschäftsführer der Agentur Media-Paten. "Wir verneigen uns vor seinem Lebenswerk und werden seine Stimme sowie seinen Beitrag zur deutschen Synchronkultur in dankbarer Erinnerung behalten."

"Ein großartiger Mensch, Lehrmeister und Freund"

Öffentlich geworden war der Tod Kerzels durch einen Instagram-Beitrag seines Kollegen, dem Schauspieler und Synchronsprecher Peter Flechtner. "Er war nicht nur ein toller Schauspieler und Sprecher sondern auch ein großartiger Mensch, Lehrmeister und Freund", schreibt Flechtner dort.

Kerzel habe Mitte der Achtzigerjahre mit seiner Frau Maria Körber eine Schauspielschule eröffnet. "Ich hatte das Glück im ersten Jahrgang dabei gewesen zu sein und habe viel von Joachim gelernt. Der enge Kontakt zu seinen ehemaligen Schülerinnen und Schülern bestand bis zum Schluss", so Flechtner.

Unter dem Beitrag äußeren sich zahlreiche Nutzer bestürzt. "Seine Stimme hat meine ganze Kindheit, eigentlich mein halbes Leben, begleitet. Für sein Werk bin ich sehr dankbar", schreibt ein User. "Eine der größten Stimmen der Synchronbranche!", lautet ein anderer Beitrag.

Mehr als 30 Jahre Stimme von Hopkins

Kerzel arbeitet als Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher. Nach einem Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover stand er vor allem am Berliner "Theater am Kurfürstendamm" auf der Bühne, heißt es in seinem Lebenslauf.

Bekannt war Kerzel vor allem durch seine unverwechselbare Stimme, die er nach Angaben seiner Agentur mehr als 30 Jahren Sir Anthony Hopkins lieh. Aber auch Stars wie Jack Nicholson, Dustin Hoffman oder Jean Reno gab er im Deutschen seine Stimme.

2003 erhielt Kerzel den "Deutsche Preis für Synchron" für "About Schmidt", in dem er Jack Nicholson sprach. Als Hörbuchinterpret wirkte Kerzel nach Angaben seiner Agentur in den von Ken Follett verfassten Bestsellern "Die Leopardin", "Die Tore der Welt" und "Die Säulen der Erde" mit. Für letzteren wurde er 2008 mit dem Publikumspreis "Hörkules" und einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet.