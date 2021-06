Er war Clint Eastwoods Stuntdouble: Buddy Van Horn ist gestorben

US-Stunt-Spezialist Wayne "Buddy" Van Horn ist gestorben. Bekannt wurde er als Stuntdouble von Hollywoodstar Clint Eastwood.

US-Stuntman Wayne "Buddy" Van Horn (r.) und US-Star Clint Eastwood an einem Filmset im Jahr 1988.

Wayne "Buddy" Van Horn (1929-2021) ist am 11. Mai im Alter von 92 Jahren gestorben, wie aus einer hervorgeht. "Buddy arbeitete als professioneller Reiter, Stuntman, Schauspieler, Stunt-Koordinator und Filmregisseur während seiner mehr als 60-jährigen Karriere in TV, Film und auf der Bühne. Er war Gründungsmitglied der Stuntmens Association, wo er lebenslange Freunde fand", heißt es in der Anzeige.

Langjährige und enge Zusammenarbeit mit Clint Eastwood

Die 1960er Jahre brachten ihm laut Nachruf weitere Stuntdouble-Rollen mit US-Stars wie Gregory Peck (1916-2003), Jimmy Stewart (1908-1997) und Lee Marvin (1924-1987) ein. Im Jahr 1967 begann die erfolgreiche Zusammenarbeit mit US-Star Clint Eastwood (91) als dessen Stuntdouble. In den nächsten 44 Jahren arbeiteten die beiden an mehr als 30 Filmen, darunter auch "Mystic River" (2003), "Million Dollar Baby" (2004) und "Gran Torino" (2008), bei denen Buddy Van Horn als Stunt-Koordinator tätig war.

Buddy Van Horn hinterlässt seine Frau Konne, die beiden Töchter Erika und Jennifer sowie die fünf Enkelkinder Morgan, Cade, Hayden, Cole und Landon. Eine private Familienfeier fand laut Traueranzeige auf dem Friedhof Forest Lawn Hollywood Hills statt.