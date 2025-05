Er sorgte für die "Simpsons"-Musik: Starkomponist Alf Clausen ist tot

Trauer um Alf Clausen: Der Emmy-Gewinner und Komponist ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Bekannt ist er unter anderem für die "Simpsons"-Musik.

Trauer in der TV-Welt: Starkomponist Alf Clausen (1941-2025) ist mit 84 Jahren verstorben. Der Musiker und zweifache Emmy-Preisträger starb am Donnerstag in seinem Haus in Valley Village in Los Angeles, unter Berufung auf Clausens Tochter Kaarin Clausen berichtet. Vor etwa acht Jahren sei bei ihm eine degenerative Erkrankung des Gehirns diagnostiziert worden, heißt es in dem Bericht.

Alf Clausen erschuf Musik für Fernsehserien wie "Alf" oder "Die Simpsons". Für letzte genannte Kultserie arbeitete er zwischen 1990 und 2017 als Komponist. Seinen Durchbruch als TV-Komponist feierte Clausen bereits 1985 mit der Serie "Das Model und der Schnüffler" mit Cybill Shepherd (75) und Bruce Willis (70) in den Hauptrollen. Insgesamt soll er an 30 Filmen und Fernsehsendungen mitgewirkt haben.

Clausen gewann 1997 und 1998 den Emmy für "Die Simpsons" und wurde rekordverdächtige 28 weitere Male für diese Auszeichnung nominiert. "Simpsons"-Showrunner Al Jean (64) schrieb in den sozialen Medien zum Tod des Musikers, Clausen sei ein "unglaublich talentierter Mann" gewesen, der so viel für die Serie getan habe.

Schon seit den 1960er Jahren arbeitete Alf Clausen fürs Fernsehen

Alf Clausen wurde am 28. März 1941 in Minneapolis geboren. Später lebte er mit seiner Familie in North Dakota. Im Laufe seines Studiums stellte er fest, dass es ihm mehr Freude bereitete, Musik zu kreieren, als sie zu spielen. Bereits Mitte der 1960er Jahre zog es ihn dann nach Los Angeles, wo er anfing, für Film und Fernsehen zu arbeiten und im Laufe der Jahrzehnte zum gefragten Starkomponisten wurde.

Zu den Hinterbliebenen gehören neben seiner Tochter Kaarin Clausen laut "The Hollywood Reporter" auch seine Frau Sally, die er 1993 heiratete, seine frühere Frau Judy, zwei Söhne, Kyle und Scott, die Stiefkinder Joshua und Emily, seine Schwester Faye sowie elf Enkelkinder.