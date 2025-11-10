"Er lässt das ganze Land lachen": Bambi für Michael "Bully" Herbig

Michael "Bully" Herbig ist einer der ganz Großen der Comedy-Szene in Deutschland. Warum er nun einen Bambi erhält.

Der Münchner Schauspieler und Regisseur Michael "Bully" Herbig erhält den Ehrenpreis der Bambi-Jury als Mutmacher. "In Zeiten wie wir sie gerade erleben, brauchen wir Menschen, die uns zum Lachen bringen", sagte der stellvertretende Chefredakteur der Funke-Programmzeitschriften und Mitglied der Bambi-Jury, Jens-Peter Behr. Herbig schaffe, "wofür ihm alle dankbar sind: Er lässt das ganze Land lachen." Was der 57-Jährige anfasse, werde zu Gold. Jüngst erzielte der Schauspieler im Kino mit "Das Kanu des Manitu" einen triumphalen Erfolg.

Der Bambi ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Die Gala wird an diesem Donnerstag live aus den Bavaria Filmstudios auf Prime Video gestreamt. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in mehr als zwölf Kategorien vergeben.