Er holte Rosi Mittermaier vor die Kamera: "Blickpunkt Sport"-Erfinder gestorben

Manfred Vorderwülbecke prägte über Jahrzehnte den Sport im Bayerischen Rundfunk und in der ARD. Der Erfinder von "Blickpunkt Sport" und "Tele-Ski" holte einst Rosi Mittermaier als TV-Expertin vor die Kamera. Nun ist er im Alter von 86 Jahren gestorben, wie der BR mitteilte.

Er brachte den Wintersport in Millionen Wohnzimmer und erfand ganz nebenbei Fernsehformate, die Generationen prägten. Nun ist Manfred Vorderwülbecke im Alter von 86 Jahren gestorben. .

Seit Ende der 1960er-Jahre gehörte Vorderwülbecke zum festen Personal der Sportberichterstattung – erst beim BR, später auch in der ARD. Als Reporter, Moderator und Kommentator machte er sich vor allem beim Wintersport einen Namen. Doch seine größte Wirkung entfaltete er oft abseits des Mikrofons: als Ideengeber, der Trends setzte, lange bevor sie zum Standard wurden.

Ein Format, das zur Institution wurde

Gemeinsam mit Eberhard Stanjek entwickelte Vorderwülbecke Mitte der 1970er-Jahre die Sendung "Blickpunkt Sport". Für viele Zuschauerinnen und Zuschauer gehörte sie fortan Standardprogramm. Bis heute zählt das Format laut BR zu den bekanntesten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Weitsicht bewies er auch an anderer Stelle. Als Vorderwülbecke in den 1970er-Jahren die Ski-alpin-Olympiasiegerin Rosi Mittermaier (1950-2023) als Expertin vor die Kamera holte, war das ein Novum. Heute sind ehemalige Athletinnen und Athleten aus keiner Sportsendung mehr wegzudenken.

Skigymnastik für zu Hause

Sein wohl populärstes Vermächtnis trägt den markanten Namen "Tele-Ski". Vor dem Fernseher konnten die Menschen Skigymnastik mitmachen, angeleitet von Größen wie Mittermaier, Christian Neureuther (77) oder Franz Klammer (72). Verschwunden ist die Idee bis heute nicht. Unter neuem Namen läuft die Mitmachsendung in der ARD als "Tele-Gym".

Unvergessen bleibt auch Vorderwülbeckes Berichterstattung von den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck, als er den legendären Goldlauf von Rosi Mittermaier kommentierte. Ein Jahr später, beim Weltcup 1977 in Val d'Isère, holte er sie dann erstmals als Expertin ans Mikrofon.

Für den BR wiegt der Verlust schwer. "Mit VW, wie ihn viele liebevoll nannten, verliert die BR Sportredaktion einen Großen, einen Sympathieträger, eine Stimme des Wintersports und einen Pionier des Sportjournalismus", würdigte BR-Sportchef Christoph Netzel den Verstorbenen.