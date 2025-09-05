Er hat ihr Brautkleid entworfen: Charlène von Monaco trauert um Armani

Charlène von Monaco hat sich via Social Media von Giorgio Armani verabschiedet. Der Modeschöpfer hatte einst ihr Brautkleid entworfen.

Nach dem Tod von Giorgio Armani (1934-2025) haben zahlreiche Prominente den Modedesigner gewürdigt. Zu den berühmten Personen, die sich in den sozialen Medien von Armani verabschiedet haben, gehört auch Fürstin Charlène von Monaco (47). In einer persönlichen Botschaft, , heißt es: "Mit großer Trauer haben der Fürst und ich vom Tod von Giorgio Armani erfahren. Er war eine Symbolfigur in der Modewelt und hat Trends geschaffen und geprägt, die Generationen beeinflusst haben."

Die Fürstin fügte in dem Post hinzu: "Zu seinen vielfältigen Werken gehörte auch mein Hochzeitskleid im Juli 2011. Seine Arbeit und seine Errungenschaften werden ihn überdauern und auch in Zukunft präsent sein." Zusammen mit ihren emotionalen Worten teilte sie in dem Beitrag ein Foto, das sie in ihrem Brautkleid zeigt. Zu sehen sind darauf auch Giorgio Armani selbst, sowie der Bräutigam Fürst Albert (67).

Weltweite Trauer nach dem Tod des Designers

Giorgio Armani ist am 4. September im Alter von 91 Jahren verstorben. Nachdem seine Unternehmensgruppe dies bekannt gegeben hatte, meldeten sich bereits zahlreiche Stars in den sozialen Medien zu Wort. Schauspielerin Julia Roberts (57) von sich und dem Modeschöpfer und fügte hinzu: "Ein wahrer Freund."

"Die Welt hat heute einen Giganten verloren", erklärte zudem die Designerin Donatella Versace (70) . Ihr Kollege habe "Geschichte geschrieben und wird für immer in Erinnerung bleiben". Supermodel Cindy Crawford (59) "wahren Meister seines Fachs". Ihr breche es "das Herz, vom Tode einer Legende zu hören".

Die Beerdigung und Trauerfeier für Giorgio Armani finden auf "ausdrücklichen Willen" von Herrn Armani privat statt.