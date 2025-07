Er bestätigt ihre Liebe: Vivien Wulf und David Degen sind ein Paar

Die "Sturm der Liebe"-Schauspielerin Vivien Wulf und der Schweizer Fußballfunktionär David Degen sind ein Paar. Das bestätigt er nun mit einem Foto auf Instagram.

"Sturm der Liebe"-Neuling Vivien Wulf (31) und der ehemalige Schweizer Fußballspieler und heutige Verwaltungsratspräsident des FC Basel, David Degen (42), sind ein Liebespaar. , auf dem die beiden elegant gestylt und Arm in Arm in die Kamera lächeln.

Kein Versteckspiel mehr

Erst . Degen hielt sich damals noch bedeckt, doch nun machte er die Beziehung auf Instagram offiziell. Auf einen persönlichen Kommentar zu dem romantischen Bild verzichtete der FCB-Präsident allerdings und schaltete auch die Kommentarspalte aus. Auf ihrem Account ist der Post nicht zu finden.

Wann und wo sich die beiden kennengelernt haben, ist nicht bekannt. Einen ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt gab es aber bereits, nach der spontanen Meisterfeier in Basel auf der Tribüne des Berner Wankdorfstadions.

Der Fußballfunktionär hatte bereits angedeutet: "Ich habe eine Freundin. Aber mehr möchte ich nicht darüber sagen."

Seine Partnerin Vivien Wulf spielt seit Februar 2025 in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" die junge Unternehmerin Larissa Mahnke. Zuvor war sie unter anderem in "Traumschiff"-Episoden zu sehen sowie in einigen Krimis und Fernsehserien. Ihr Debüt feierte die gebürtige Karlsruherin 2009 in "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei".