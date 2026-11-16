Enttäuschung bei "Dahoam is Dahoam"-Star: "Dachte, endlich spricht mich mal ein Mann an"

Mit ihrem aktuellen Partner Alex schwebt Anita Eichhorn auf Wolke sieben. Seitdem sie vergeben ist, macht die "Dahoam is Dahoam"-Bekanntheit allerdings eine interessante Beobachtung bei ihrem Publikum. In der Abendzeitung spricht sie über ihre Fans – und teilt eine lustige Anekdote aus Single-Zeiten.

Anita Eichhorn (35) ist als flippige Apothekerin "Tina Brenner" bekannt. Seit 2021 hat sie diese Rolle in der BR-Soap "Dahoam is Dahoam" inne und erreicht damit ein breites Publikum. In der Abendzeitung verrät die Schauspielerin, ob sie häufig auf der Straße angesprochen wird – und packt auch darüber aus, wie Freund Alex Keil diese Fan-Begegnungen beeinflusst.

Anita Eichhorn privat: "Trauen sich oft nicht, mich anzusprechen"

Anita Eichhorn und IT-Ingenieur Alex Keil haben sich gesucht und gefunden. In der Abendzeitung machte das Paar publik, ein gemeinsames Domizil im Dachauer Hinterland zu beziehen. Doch wie kann man sich das Privatleben der "Dahoam is Dahoam"-Bekanntheit vorstellen? Wird sie häufig von Fans erkannt? "Interessanterweise werde ich häufiger angesprochen, wenn ich allein oder mit Freundinnen unterwegs bin", erzählt Eichhorn in der Abendzeitung.

"Seit ich mit Alex zusammen bin, ist das aber irgendwie anders", meint die 35-Jährige weiter. "Ich merke dann zwar, dass die Leute schauen, tuscheln oder mich anlächeln, aber sie trauen sich oft nicht, mich anzusprechen. Es wirkt fast so, als würden sie denken, er wäre mein Bodyguard. Dabei freue ich mich immer, wenn mich jemand erkennt und anspricht." In der Abendzeitung stellt Anita Eichhorn lachend klar: "Es muss wirklich niemand Angst vor Alex haben – er ist ein ganz lieber Mensch."

Anita Eichhorn geht seit einigen Monaten mit dem IT-Ingenieur Alex Keil durchs Leben. © imago/Lindenthaler

Anita Eichhorn erzählt: Begegnung mit attraktivem "Dahoam"-Fan

Wenn es aber doch zu einem Gespräch mit Fans kommt, sind diese dann eher jünger oder älter? "Das ist tatsächlich total unterschiedlich. Das kann das sechsjährige Mädchen sein, das auf mich zukommt, aber genauso die 90-jährige Dame. Dazwischen ist wirklich alles vertreten", erklärt Anita Eichhorn in der Abendzeitung.

Sie erinnert sich an eine ganz bestimmte Begegnung zurück: "Ich weiß noch, als ich Single war, war ich einmal auf einem Event. Da kam ein Mann auf mich zu, ungefähr in meinem Alter und wirklich attraktiv. Er sagte: 'Entschuldigung, darf ich dich kurz ansprechen?' Und ich dachte innerlich nur: 'Ja, endlich spricht mich mal ein Mann an. Das gibt es ja doch noch!'" Die Schauspielerin freute sich aufrichtig – doch erzählt sie jetzt lachend in der Abendzeitung: "Dann sagte er: 'Meine Mama ist ein riesengroßer Fan. Darf ich ein Foto mit dir machen?'"

Anita Eichhorn freute sich über einen vermeintlichen Flirt. Letztendlich war es nur ein "Dahoam is Dahoam"-Zuschauer, der ein Foto für seine Mutter wollte. © imago/Lindenthaler

Oberpfälzerin bei "Dahoam is Dahoam": "Fühle mich nicht wie ein Star"

Schließlich kommt Anita Eichhorn auch auf ihre Oberpfälzer Wurzeln zu sprechen. Die Schauspielerin reist noch immer regelmäßig in ihre Heimat Weiden: "Dort wohnen meine Mama, meine Schwester und meine Nichte und mein Neffe. Ich bin oft dort, weil ich die Kinder aufwachsen sehen möchte", so die 35-Jährige. "Und auch meine Brüder leben in der Oberpfalz."

Ob sie in der Heimat als großer Promi gefeiert wird? "Natürlich merke ich schon, dass mich viele Leute auf der Straße erkennen", meint Anita Eichhorn. "Und da ist es wieder ganz lustig: Wenn ich mit Alex unterwegs bin, spricht mich meistens niemand an. Wenn ich dagegen mit meiner Mama und unserem Hund unterwegs bin, dann schon eher. Das sind aber immer ganz, ganz nette Begegnungen. Und ganz ehrlich: Ich selbst fühle mich überhaupt nicht wie ein Promi. Ich bin einfach eine Oberpfälzerin, die im Fernsehen arbeitet. Mehr ist das für mich eigentlich nicht."