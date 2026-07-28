Entdecker von Otto Waalkes ist tot: "Verdanke ihm alles"

Hans Otto Mertens entdeckte einst das große Talent von Otto Waalkes. Vor wenigen Tagen verstarb der Mann, dem der Kultkomiker eigenen Aussagen nach "alles zu verdanken" hat.

Otto Waalkes (78) ist der wohl bekannteste Ostfriese der Nation. Doch dass er sich zu einer bundesweiten Comedy-Ikone entwickeln konnte, hatte er neben seinem Talent für clevere Blödeleien vor allem einem Mann zu verdanken, wie er selbst sagt: Hans Otto Mertens, der Waalkes vor vielen Jahren entdeckt hatte und in den folgenden Jahrzehnten zu einem engen Freund wurde.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verstarb Mertens am 24. Juli im Alter von 81 Jahren, nachdem er zuvor bereits länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Gegenüber der -Zeitung drückte Waalkes nun seine tiefe Trauer über den Verlust seines Förderers aus.

Er habe Mertens "alles zu verdanken" und ergänzt: "Wir waren 50 Jahre Freunde. Er hat sich immer um mich gekümmert. Danke!" Leicht habe er Mertens den Job nicht immer gemacht, wie Waalkes mit einem für ihn typischen Augenzwinkern anmerkte: "Er hat Otto gemanagt, das ist nicht so einfach. Er hat dadurch ein intensives Leben geführt."

Vom Pharmaziestudenten zum Otto-Bändiger

Anfang der 1970er Jahre wurde aus Mertens und Waalkes ein ungewöhnliches Team. "Er war ja damals Pharmaziestudent", erinnerte sich der Komiker nun zurück. Dennoch erkannte Mertens offenbar als Erster das Talent des gebürtigen Emdeners und zeichnete dessen erstes Konzert auf. Danach animierte er Waalkes, "mal was Größeres [zu] machen".

Die Studios hatten zunächst aber laut Waalkes kein Interesse an der Idee, "Witze auf Platte" zu pressen. Also ging Mertens ein großes Wagnis ein, nahm einen Kredit auf und produzierte die Platte in Eigenregie - der Rest ist deutsche Comedy-Geschichte.

Kontakt brach nie ab

Auch nach dem gemeinsamen Schaffen brach der Kontakt zwischen den beiden Männern, die längst zu Freunden geworden waren, nie ab. "Wir haben bis zuletzt auch in Florida nebeneinander gewohnt und uns regelmäßig gesehen", so Waalkes. Dass dies nun nicht mehr möglich sein wird, bezeichnet er als "sehr tragisch".