Enges Top und Statement-Hose: Gen Z liebt diesen Sommer-Look

Eng anliegende Jeans und dazu ein passendes Top: Der jahrelang unter Millennials beliebte Look für Alltag und Party ist Fashion-Geschichte. Dank Gen Z lieben wir diesen Sommer einen ähnlichen, aber doch ganz anderen Look - für jeden Anlass.

Enge Skinny-Jeans und ein Top sind nicht länger das absolute Go-To-Outfit, wenn es darum geht mit einfachen Mitteln gut angezogen zu sein. Gen Z hat via TikTok einen neuen Trend ins Leben gerufen, der zwar ebenfalls aus einem Top und einer Hose besteht - allerdings deutlich ausdrückt, dass man sich stylingtechnisch vom Mode-Verständnis der Generation Millennial entfernt hat.

Aber was tragen nun Teenager oder Anfang bis Mitte Zwanzigjährige statt einer Jeans in Kombination mit einem Top im Alltag oder abends zum Ausgehen? Der neue Trend-Look besteht aus einer weiten Statement-Hose in Kombination mit einem schlichten, gerne bauchfreien Oberteil.

Der schlichte Basic Look à la Gen Z

Model und Unternehmerin Hailey Bieber (26) macht es beim Einkaufsbummel mit Ehemann Justin Bieber (29) vor. Die 26-Jährige trägt eine hellbraune, ultraweit geschnittene Bundfaltenhose in Kombination mit einem schlichten bauchfreien weißen T-Shirt. Dazu kombiniert sie zurückhaltende, aber stylische Accessoires wie eine schwarze Henkel-Tasche, eine filigrane Goldkette sowie glitzernde Ohrringe im Y2K-Style.

Der aufregende Look für jeden Anlass

Model Emily Ratajkowski (32) hob den Style an ihrem Geburtstag auf ein aufregendes Level, anhand von Fotos zeigt. Die 32-Jährige kombinierte zu einem schlichten weißen, bauchfreien Bandeau-Top eine extravagante Statement-Hose aus dem Hause Dolce & Gabbana in Regenbogenfarben.

Doch egal ob ausgefallen bunt oder in gedeckten, zurückhaltenden Farben: Die Styling-Regel für die angesagte Top-Hosen-Kombination lautet in jedem Fall unten weit, oben eng. Demnach sollten nun weite Hosen und einfarbige Tops in jeder Sommer-Garderobe vorhanden sein.