Engelbert Humperdinck sorgt sich um todkranke Ehefrau

Musiker Engelbert Humperdinck hofft auf ein Wunder. Der Brite ist in großer Sorge um seine Ehefrau Patricia, die an Alzheimer und Covid-19 erkrankt ist.

Engelbert Humperdinck (84, ) hat sich mit einer . Der britische Musiker ist in großer Sorge um seine kranke Ehefrau Patricia Healey (85). Nicht nur die vor vielen Jahren diagnostizierte Alzheimer-Krankheit mache der ehemaligen Schauspielerin zu schaffen, auch Covid-19 habe sie "hart getroffen". Healey esse weder, noch trinke sie. Durch die Covid-Erkrankung sei es zudem "ziemlich unmöglich", berichtet Humperdinck, medizinische Fachleute zu konsultieren.

"Unsere Herzen brechen und wir brauchen ein Wunder für meine geliebte Frau", sagt der ebenfalls gezeichnete Künstler bei Instagram. Er könne sich die Zeit momentan nicht leisten, um wie eine "Säule der Stärke" zu klingen oder ein solches Bild zu vermitteln. Dem 84-Jährigen sei bewusst, "dass so viele nicht in der Lage sind, während dieser Pandemie bei ihren Lieben zu sein". Umso dankbarer sei er, "dass ich in dieser Zeit bei meiner Frau sein kann und danke Gott jeden Tag".

Engel sollen ihre Hände auf Healey legen

Humperdincks flehende Bitte an seine Fans: "Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und sprechen Sie im Glauben für meine Popea." Der Musiker hoffe darauf, dass Gott "die richtige Botschaft senden" werde sowie "Engel und Leute", die ihre Hände auf seine geliebte Frau legen würden.

Humperdinck und Healey sind seit 1964 verheiratet und Eltern von vier Kindern. Im Jahr 2017 hatte der Brite . Damals sagte er, Healey würde seit etwa zehn Jahren damit kämpfen. Im Januar 2021 machte der Musiker dann öffentlich, dass sich das Paar mit dem Coronavirus infiziert habe. : "Nach fast einem Jahr voller Vorsicht und Sorgfalt hat uns Covid eingeholt und einen Weg in unser Haus gefunden."

