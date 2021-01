Endlich 18: Das wünscht sich Greta Thunberg zum Geburtstag

Am 3. Januar wird Greta Thunberg 18 Jahre alt. In einem neuen Interview hat sie verraten, was sie sich zu ihrem Geburtstag wünscht.

03. Januar 2021 - 10:52 Uhr | (wue/spot)

Greta Thunberg bei einer Demonstration im Jahr 2019. © Liv Oeian/Shutterstock.com

Herzlichen Glückwunsch, Greta Thunberg ( )! Die schwedische Klimaaktivistin wird am 3. Januar 18 Jahre alt. , was ihr Geburtstagswunsch ist. Kein großes Verlangen Ihr bescheidener Wunsch: Fahrradscheinwerfer. "Die Scheinwerfer an meinem Fahrrad sind kaputt, in Schweden wird es sehr dunkel im Winter", erklärt die Initiatorin der Klima-Schulstreiks. Auch sonst scheint die Schwedin keine großen Wünsche zu haben. Aus Klamotten mache die junge Thunberg sich beispielsweise ebenso nichts. Sie brauche keine neue Kleidung. Die 18-Jährige kenne genügend Menschen mit Anziehsachen, die sie sich ausleihen könne. Sie könne auch fragen, ob diese Kleidungsstücke besitzen, die sie nicht mehr bräuchten. Der für sie schlimmste Fall? Sie gehe Second-Hand-Kleider kaufen.