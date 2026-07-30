Empörung über Bikini-Bilder: ARD-Moderatorin reagiert scharf

Weil sie sich in einem Instagram-Beitrag im Bikini zeigte, musste Lola Weippert so manch fragwürdigen Kommentar einstecken. Das ließ die ARD-Moderatorin jedoch nicht lange auf sich sitzen.

Es sei "spannend, wie manche Menschen glauben, sie hätten ein Mitspracherecht darüber, wie viel Haut eine Frau zeigen 'darf'", findet Lola Weippert. Auf Instagram macht die Moderatorin ihrem Ärger über Hasskommentare zu einem Beitrag Luft, in dem sie sich im Urlaub in einem Bikini zeigte. Das "eigentliche Problem" sei doch "gar nicht die Haut, sondern der Blick darauf", glaubt Weippert.

"Mein Körper ist kein Diskussionsforum"

"Wir leben in einer Gesellschaft, in der Frauen angestarrt, sexualisiert und für ihren Körper bewertet werden", schreibt die 30-Jährige. "Und wenn sie sich dann selbstbestimmt anziehen, wie sie möchten, heißt es plötzlich: 'Die zeigt doch nur Haut für Aufmerksamkeit.'" Letzteres weist sie vehement von sich: "Vielleicht trägt sie einfach das, worin sie sich wohlfühlt."

Lola Weippert: "Lieber optisch als geistig unbekleidet"

Sie sei "nicht verantwortlich für das Kopfkino anderer Mensch", betont Weippert und erklärt: "Wer bei jeder Frau im Top oder Bikini sofort an Aufmerksamkeit denkt, sollte sich vielleicht eher fragen, warum der eigene Blick so darauf fixiert ist. Denn Gaffen ist keine Einladung, sondern eine Entscheidung."

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Der TV-Star mahnt: "Mein Körper ist kein Diskussionsforum." So werde sich Weippert "ganz sicher nicht kleiner machen oder mehr Stoff anziehen, nur damit sich andere wohler fühlen". Vielmehr appelliert die Influencerin, der auf Instagram über 800.000 Menschen folgen, das anzuziehen, worin man sich selbst "schön, frei und wohl" fühle. "Die Meinungen fremder Menschen musst du nämlich nicht tragen, dein Outfit schon."

Sie sei "lieber optisch als geistig unbekleidet", resümiert die "deep und deutlich"-Gastgeberin - und erhält dafür viel Zuspruch von ihren Fans. "Zeig unbedingt bitte weiter so viel Haut, wie du das möchtest", empfiehlt eine Nutzerin. Eine weitere Followerin schwärmt: "Liebe deinen Humor und deine Art, wie du damit umgehst, so muss das, Girl!" Ein anderer User hat indessen einen anderen Rat für Weippert parat: "Ach Lola - ich würde gar nicht mehr darauf einsteigen."