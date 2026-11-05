Emotionales Familiendrama bei "Frühstücksfernsehen"-Star: "Härteste Zeit meines Lebens"

Manchmal kommt es im Leben knüppeldick: Davon kann auch Marlene Lufen ein Lied singen. Die Moderatorin vom "Sat.1-Frühstücksfernsehen" erinnert sich an eine besonders schwierige Phase – und spricht dabei offen über die Demenzerkrankung ihrer Mutter.

Marlene Lufen (55) versprüht meistens gute Laune, wenn sie vor eine TV-Kamera tritt. Im Leben der Moderatorin gab es aber schon die eine oder andere Herausforderung. Mit der Demenzerkrankung ihrer Mutter geht die 55-Jährige offen um. Im Podcast-Gespräch mit Sarah Engels hat sie über ihre Situation gesprochen – und dabei von "der härtesten Zeit" in ihrem Leben erzählt.

Marlene Lufen über Demenz ihrer Mutter: "Wahnsinnig frustrierend"

Wenn ein Angehöriger körperlich wie geistig abbaut, stehen Familienmitglieder oft vor ungeahnten Problemen. Das weiß auch Sarah Engels, deren Großmutter an Demenz erkrankt ist. Im Podcast "M wie Marlene" beschreibt die Sängerin, wie sie bei ihrer Oma die ersten Anzeichen erkennen konnte. Das erinnert Marlene Lufen an eigene Erfahrungen mit der Demenzerkrankung ihrer Mutter: "Bei uns hat es auch so angefangen, dass meine Mutter ständig irgendwas verloren hatte." Schlüssel, Personalausweis – wichtige Gegenstände waren plötzlich verschwunden, weil Lufens Mutter sie versteckt und dann den Ablageort vergessen hatte.

Eine Übergangszeit, die auch für die Betroffenen selbst wahnsinnig hart ist, wie Marlene Lufen weiß: "Wenn die selber begreifen, dass sie offensichtlich richtig alt werden oder auch dement werden, Alzheimer bekommen, dann ist es wahnsinnig frustrierend." Inzwischen macht sich ihre Mutter darüber gar keine Gedanken mehr, was die Situation entspannt. Doch über die beginnende Demenz ihrer Mama sagt Marlene Lufen heute: "Es war sehr schlimm."

Als ihre Mama die ersten Anzeichen von Demenz zeigte, stand Marlene Lufen vor neuen Herausforderungen. © imago/Future Image

Star aus dem "Frühstücksfernsehen": "Härteste Zeit meines Lebens"

Lufen geht sogar noch einen Schritt weiter und offenbart, dass das für sie bislang die "härteste Zeit" im Leben war. Zum einen, weil ihre beiden Kinder flügge wurden und mit grundsätzlichen Fragen haderten: "Was mache ich? Wer bin ich? Wo will ich hin? Und was finde ich alles scheiße?" Zum anderen, weil Lufens Mutter dement wurde: "Sie hat jeden Tag manchmal 20, 30, 40 SMS geschrieben", erinnert sich die Moderatorin. "Ich war nur am Beruhigen, Regulieren und Organisieren."

Daher zieht Marlene Lufen erneut die Bilanz: "Das war wirklich die härteste Zeit in meinem Leben." Die TV-Moderatorin hatte zu viele Dinge gleichzeitig stemmen müssen: "Ich habe 'Frühstücksfernsehen' gemacht, ich habe mein Privatleben versucht zu meistern, ich habe mich um Krankheiten innerhalb meiner Familie gekümmert, um meine demente Mutter und so weiter." Doch heute kann Marlene Lufen sagen, dass sich vieles davon beruhigt hat und die "härteste Zeit" zum Glück vorbei ist.