Emotionaler Schlussstrich für Felix Neureuther: "Mir fehlt irgendetwas"

Veränderungen im Leben sind nicht immer einfach – das weiß auch Felix Neureuther. Der einstige Sportler spricht jetzt über Neuanfänge und einen emotionalen Schlussstrich.

In seiner Rolle als Familienvater geht Felix Neureuther (42) förmlich auf. Den idyllischen Alltag in Garmisch-Partenkirchen mit seiner Frau Miriam und den vier Kindern Matilda, Leo, Lotta und Mats will der Ex-Sportler nicht missen. Rückblickend machte Neureuther jedoch eine schwierige Veränderung durch. Die Zeit nach seinem Karriere-Ende war nicht immer einfach, wie der einstige Skirennläufer jetzt verrät.

Emotionaler Schlussstrich für Felix Neureuther: "Niemals wieder"

Felix Neureuther gab im März 2019 sein Karriere-Aus bekannt. Ein Leben fernab vom Wettkampf ist für Sportler oft ungewohnt, weiß auch die ehemalige Triathletin Anne Haug. Im Juli des vergangenen Jahres beendete sie ihre Laufbahn und gesteht nun im Podcast "Pizza & Pommes" von Felix Neureuther, dass ihr neuer Alltag viel Anpassung erfordere. Die 43-Jährige meint: "Es wär vermessen, nach etwas zu suchen, was dem Leistungssport ähnlich ist. Weil man so was nie mehr wieder findet. Das war eine einmalige Zeit im Leben."

Felix Neureuther weiß, wovon sie redet. Sein Abschied von der Skipiste war für den Familienvater ein emotionaler Schlussstrich. "Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen: Wenn du versuchst, nach dem Karriere-Ende etwas Vergleichbares zu finden, was sich wie der Sport anfühlt, vergiss es. Das wird niemals wieder so da sein. Niemals."

Felix Neureuther über schwierige Veränderung: "Das zu akzeptieren, kann schwierig sein"

Sich vom Trainings- und Wettkampfalltag zu verabschieden, sei oft herausfordernd – eine Veränderung hin zu viel Neuem. Felix Neureuther gesteht: "Das zu akzeptieren, kann schwierig sein, ehrlich gesagt." Was einstigen Sportlern im Alltag bleibe, seien eine eigene Struktur und Rituale. Zwei Faktoren, die Bestand haben. Würden diese für Neureuther wegbrechen, wäre das eine erneute Umstellung. "Das kann bei mir über eine gewisse Zeit gut gehen. Aber dann würde irgendwann der Punkt kommen, wo ich sag: 'Boah, mir fehlt irgendetwas.'"

Im Gespräch mit der einstigen Triathletin Anne Haug spricht Felix Neureuther über schwierige Veränderungen. © imago/Beautiful Sports

Felix Neureuther braucht Struktur: "Weiß nicht, ob es mich fertigmachen würde"

Eine gewisse Struktur und Rituale in Neureuthers Leben zeigen sich schon in den kleinsten Dingen. Kulinarisch lebt der einstige Sportler nach einem genauen Muster: "Ich esse immer genau eine Kugel Stracciatella-Eis – egal, bei welcher Eisdiele." Eine andere Sorte zu wählen, kommt für den Vierfach-Vater nicht in die Tüte: "Ich weiß nicht, ob es mich fertigmachen würde." Auch seine Bestellung beim Italiener falle stets sehr eintönig aus. "An meiner Pizza Diavolo führt kein Weg vorbei", so der 42-Jährige.

Klar ist, Felix Neureuther sieht sich voll und ganz als Gewohnheitstier. Veränderungen scheinen ihm nicht immer leicht zu fallen. Doch einem Kurswechsel im Leben könne man auch Positives abgewinnen. "Es kann Motivation bringen", so der einstige Wintersportler.