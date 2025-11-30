Emotionaler Abschied vom "König des Jazz“: Trauerfeier für Klaus Doldinger

Klaus Doldinger war DIE deutsche Jazz-Legende: Im Oktober verstirbt der Ausnahme-Komponist ("Das Boot", "Tatort") im Alter von 89 Jahren – jetzt wurde der Musiker im Beisein von seiner Familie und prominenten Wegbegleitern beigesetzt.

Das Requiem zu Ehren des Ausnahmemusikers fand in der Klosterkirche Schäftlarn statt.

Sein Vermächtnis ist jeden Sonntag um 20.15 Uhr im deutschen Fernsehen zu hören: Klaus Doldinger, der Schöpfer der kultigen "Tatort“-Titelmelodie, ist am 16. Oktober im Alter von 89 Jahren gestorben.

Trauerfeier findet in der Klosterkirche Schäftlarn statt

Jetzt nahmen Freunde und Wegbegleiter Abschied von der Musiker-Legende: Die Trauerfeier für den deutschen "König des Jazz“ fand vor Kurzem im Landkreis München in der Klosterkirche in Schäftlarn statt. Erschienen war nicht nur die Familie des berühmten Komponisten, die Doldinger am Sterbebett begleitet hatte, sondern auch zahlreiche prominente Wegbegleiter des Jazzmusikers.

So waren unter den Gästen der Trauerfeier natürlich Witwe Inge Doldinger, Sohn Nicolas Doldinger und Tochter Viola zur Steege ebenso wie Komiker Willy Astor, Manfred Bockelmann (Bruder von Udo Jürgens) mit Frau Maria Kamper oder unter anderem auch Musikproduzent Leslie Mandoki mit Frau Eva.

Doldinger war Mandokis erster Mentor, als der Musiker 1975 von Ungarn nach Deutschland flüchtete. "Klaus war mein einziger Kontakt, meine einzige Telefonnummer“, sagte Mandoki kurz nach dem Tod des "Jazz-Königs“ dem "Focus“.

Musiker Leslie Mandoki nimmt Abschied von seinem Mentor und Freund

Später arbeiteten die beiden Musiker unter anderem im Rahmen der Band "Mandoki Soulmates“ zusammen. So überrascht es nicht, dass der 72-Jährige seinen guten Freund auch auf seinem letzten Weg begleitet.

Doch Klaus Doldinger hinterließ Spuren gewissermaßen überall, wo er auftrat: nicht nur in der Musikszene, sondern auch in der Film- und Fernsehwelt. Zu seinen bekanntesten Werken zählt auch die Titelmelodie des deutschen Weltkriegs-Epos "Das Boot“. Mit seiner Band "Passport“ schrieb er auch international Jazzgeschichte, wurde als Deutscher sogar in New Orleans, der inoffiziellen Hauptstadt des Jazz, zum Ehrenbürger ernannt.

Bis zu seinem Tod lebte Klaus Doldinger mit seiner Familie in Icking bei München.