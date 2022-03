Emotionale Zeilen: Vitali Klitschko gratuliert Bruder Wladimir

Inmitten des Kriegs in der Ukraine feiert Wladimir Klitschko seinen 46. Geburtstag. Bruder Vitali gratuliert mit einer emotionalen Botschaft bei Instagram. Sein Bruder sei "das beste Geschenk".

Seit Wochen verteidigen die Klitschko-Brüder gemeinsam die ukrainische Hauptstadt Kiew und versuchen, ihren Landsleuten Kraft zu geben. Inmitten des russischen Angriffskriegs feiert Wladimir am 25. März seinen 46. Geburtstag. Bruder Vitali (50) gratuliert ihm mit emotionalen Worten auf Instagram. "Heute feiert jemand, der mir sehr nahe steht, seinen Geburtstag", schreibt der Bürgermeister von Kiew der Brüder. Dazu teilte er mehrere Fotos, die Wladimir mitten im Kriegsgebiet zeigen.

Emotionale Worte an Bruder Wladimir

"Wir teilen eine starke Verbindung, auch wenn wir getrennt sind. In dieser bedeutenden Zeit für die Ukraine, sind wir gemeinsam in Kiew", schreibt der 50-Jährige weiter. "Wir stehen Schulter an Schulter. Ich fühle die Unterstützung meines Bruders jeden Tag und jede Sekunde." Kürzlich habe der ehemalige Boxweltmeister zu ihm gesagt: "Das ist der härteste Kampf unseres Lebens - der Kampf für unsere Stadt und unser Land." Er habe "keinen Zweifel daran, dass wir gewinnen", führt er aus. "Denn das Gute besiegt das Böse immer."

Er danke "dem Glück und unseren Eltern" für seinen "geliebten Bruder". Im Video stehen die beiden Brüder nebeneinander, gekleidet in traditionellen ukrainischen Hemden. "Alles Gute zum Geburtstag, Bruder", schreibt Vitali weiter. "Mama, danke für das beste Geschenk ever!"