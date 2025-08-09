Emotionale Geburtstagswünsche: Sarah Ferguson würdigt Tochter Beatrice

Sarah Ferguson hat ihrer Tochter Beatrice liebevolle Zeilen zum Geburtstag gewidmet. In ihrer Instagram-Botschaft würdigt sie die tiefe Verbundenheit zu der 37-Jährigen.

Sarah Ferguson (65) hat ihrer ältesten Tochter Beatrice zum 37. Geburtstag am 8. August öffentlich gratuliert. Die Herzogin von York teilte , das Mutter und Tochter in einer innigen Umarmung zeigt. Die von Ellie Gouldings "Your Song" untermalten Aufnahmen entstanden bei einem Event des Youth Impact Council im vergangenen Herbst in New York City.

"Alles Gute zum Geburtstag, meine geliebte Beatrice", begann Ferguson ihre rührende Widmung. "Es gibt nichts Vergleichbares zu dem Gefühl, dich in meinen Armen zu halten und diese unglaubliche Verbindung zu spüren, die wir seit deiner Geburt teilen." In ihrer Geburtstagsbotschaft hob Ferguson besonders hervor, wie stolz sie auf die Entwicklung ihrer Tochter sei: "Du inspirierst mich jeden Tag durch deine Stärke, deine Güte und die wundervolle Art, wie du deine Familie liebst und für sie sorgst." Weiter erklärte sie: "Momente wie diese schätze ich mehr, als ich in Worte fassen kann. Die Umarmungen, das Lachen, das stille Verständnis zwischen uns. Ich bin so stolz, deine Mutter zu sein, und ich bin unendlich dankbar für die Frau, die du geworden bist."

Für Prinzessin Beatrice waren die vergangenen Monate von bedeutsamen Ereignissen geprägt. Im Januar begrüßte sie gemeinsam mit Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41) ihre zweite Tochter Athena Elizabeth Rose, die einige Wochen zu früh zur Welt kam. Die kleine Athena vervollständigt die Familie, zu der bereits die dreijährige Sienna Elizabeth sowie der neunjährige Christopher Woolf - liebevoll "Wolfie" genannt - und Edoardos Sohn aus einer früheren Beziehung gehören.

Auch Eugenie gratulierte

Im März dieses Jahres sprach Prinzessin Beatrice in einem persönlichen Essay für die britische "Vogue" offen über Athenas vorzeitige Geburt. Sie beschrieb die pure Sorge dieser Zeit, betonte jedoch auch, wie viel sie aus dieser Erfahrung gelernt habe. Die Herzogin von York selbst zeigte sich nach Athenas Geburt überwältigt von ihrer Rolle als Großmutter und schrieb : "Ich bin unglaublich gesegnet, wieder Oma zu sein. So stolz auf Edo, Beatrice und den Rest meines kleinen Fünfer-Teams!"

Auch Prinzessin Eugenie (35) widmete ihrer Schwester rührende Zeilen zum Geburtstag. Zu mehreren Bildern, darunter auch ein Selfie mit ihrer Schwester und ihrer Mutter, schrieb Eugenie : "Alles Gute zum Geburtstag, meine liebste Beabea, meine große Schwester, die Beste auf der ganzen Welt."