Emmy-Nominierung als Schauspieler: So lustig reagiert Martin Scorsese

Martin Scorsese hat schon drei Emmys als Regisseur gewonnen - doch nun könnte er erstmals als Schauspieler einen Emmy holen. Auf seine Nominierung reagierte er überwältigt.

Martin Scorsese (82) ist erstmals als Schauspieler für einen Emmy-Award nominiert worden - und kann es kaum glauben. Der Star-Regisseur wurde für seine Gastrolle in der Comedy-Serie "The Studio" mit einer Nominierung bedacht. Wie überrascht und gerührt Scorsese auf die Nachricht offenbar reagierte, zeigte seine Tochter Francesca (25) Ein Screenshot eines Videoanrufs zeigt den dreifachen Emmy-Gewinner, wie er sich überwältigt das Gesicht mit den Händen bedeckt. Seine Tochter freute sich sichtlich mit ihm. "Unser kleiner Schauspieler", gratulierte sie ihm zudem in einer weiteren Story.

Neben Scorsese sind in der Kategorie "Bester Gastdarsteller in einer Comedyserie" auch Bryan Cranston (69), Dave Franco (40), Anthony Mackie (46) und Ron Howard (71) nominiert - alle für Auftritte in "The Studio". Jon Bernthal (48) bildet die Ausnahme: Er erhielt seine Nominierung für einen Gastauftritt in der Serie "The Bear".

Kathy Bates bedankt sich für Nominierung

Auch Kathy Bates (77) freute sich über ihre besondere Nominierung. Die Oscar-prämierte Schauspielerin wurde für das Reboot "Matlock" als Beste Hauptdarstellerin einer Dramaserie nominiert. Mit 77 Jahren ist sie die bislang älteste Preisanwärterin. "Ich bin der Television Academy für diese Ehre zutiefst dankbar", zitiert sie in einem Statement. Sie bedankte sich bei den CBS-Führungskräften sowie Regisseur David Del Rio (37). "Dank des Engagements, des Talents und der Freundschaft unserer unglaublichen Darsteller und Crew ist jeder Tag am Set ein Geschenk", ergänzte sie.

Besonderen Dank sprach sie Showrunnerin Jennie Snyder Urman (50) aus. "Diese Nominierung gehört wirklich dir ... es war für uns alle eine große Freude, unser Herzblut in die Verwirklichung deines Matlock zu stecken", betonte sie unter anderem.

"Adolescence"-Star bricht 1972 aufgestellten Rekord

Der "Adolescence"-Star Owen Cooper (15) schrieb mit seiner Nominierung als Bester Nebendarsteller einer Miniserie ebenfalls Geschichte. Er brach den Rekord des jüngsten Preisanwärters in dieser Kategorie, den Scott Jacoby (68) seit über 50 Jahren gehalten hatte. Er war zum Zeitpunkt der Nominierung 16 Jahre alt. Nun kann sich der Nachwuchsstar Cooper freuen. Gewinnt er den Emmy-Award, wird er zum jüngsten männlichen Preisträger eines Schauspiel-Emmys. "Es ist verrückt", sagte er zur Nominierung.

"Es ist das beste Jahr meines Lebens", führte er aus. "Jetzt, nachdem es ein wenig hinter mir liegt, kehre ich wieder zur Normalität zurück. Die Schule läuft prima", verriet er. Er sei froh, dass sich seine Freunde trotz seines Ruhms ihm gegenüber "in keinster Weise verändert" hätten.