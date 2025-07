Emmy-Freude: Dax Shepard postet Nacktfoto von Ehefrau Kristen Bell

Schauspieler Dax Shepard postet ein freizügiges Foto seiner Frau Kristen Bell, um ihre Emmy-Nominierung für "Nobody Wants This" zu feiern.

Wenn es um kreative Glückwünsche geht, macht Dax Shepard (50) niemand so schnell etwas vor. Seine Frau Kristen Bell (44) wurde für einen Emmy in der Kategorie "Outstanding Actress in a Comedy Series" für ihre Rolle der Joanne in der romantischen Komödie-Serie "Nobody Wants This" nominiert - und Shepard fand eine ganz besondere Art, ihr zu gratulieren.

Unkonventioneller Glückwunsch auf Instagram

, das sie nur mit hellblauen Kniestrümpfen bekleidet in einer Yoga-Position im Garten zeigt. "Die Leute wissen vielleicht nicht alles, was hinter den Kulissen passiert, um eine Emmy-nominierte Performance wie die von Kristen zu erschaffen", schrieb Shepard zu dem Bild. "Das mag Teil ihres Trainings gewesen sein oder auch nicht, aber es fühlte sich richtig an. GLÜCKWUNSCH!!!!!"

Bell selbst teilte seinen Post in ihren Stories. Außerdem ist auf ihrem Account ihre Reaktion auf die Nominierung zu sehen, die sie gerade mit der Serienschöpferin Erin Foster (42) absolvierte. "Herauszufinden, dass ich für einen Emmy nominiert wurde - herauszufinden, dass @erinfoster für einen Emmy nominiert wurde!!!!", kommentierte Bell den Post.

Shepard kommentierte auch Bells eigenen Post zur Nominierung mit den Worten: "Mögest du den ganzen Tag nur 'Strut' von Steven Seagal hören. Du hast es dir verdient!!!!"

Liebesgeschichte seit 2007

Das Paar Bell und Shepard ist bereits seit 2007 ein eingespieltes Team. lernten sie sich damals bei einer Dinnerparty kennen und verliebten sich noch im selben Jahr. 2010 verlobten sie sich, warteten aber drei Jahre mit der Hochzeit - als Zeichen der Solidarität, bis die gleichgeschlechtliche Ehe in Kalifornien legalisiert wurde. Im Oktober 2013 heirateten sie schließlich.

Kurz darauf bekamen sie zwei Töchter: Lincoln (11) und Delta (9).

Starke Konkurrenz bei den Emmy Awards

Bell tritt in ihrer Kategorie gegen namhafte Konkurrentinnen an: Ayo Edebiri aus "The Bear", Jean Smart in "Hacks", Quinta Brunson aus "Abbott Elementary" und Uzo Aduba in "The Residence". Auch die Serie "Nobody Wants This" selbst erhielt eine Nominierung als "Outstanding Comedy Series", was bedeutet, dass Foster als Produzentin ebenfalls nominiert ist. Ihr männlicher Hauptdarsteller Adam Brody (45) wurde für seine Rolle als Rabbi Noah Roklov in der Kategorie "Outstanding Actor in a Comedy Series" nominiert.

Die 77. Emmy Awards werden am 14. September live auf CBS übertragen.