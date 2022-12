Emmanuel Macron und Frau Brigitte feuern Frankreich beim WM-Finale an

Die französische Nationalmannschaft bekommt beim WM-Finale am Sonntag ganz besondere Unterstützung: Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte jubeln im Stadion.

Brigitte und Emmanuel Macron beim WM-Finale in Katar.

Viel los im Lusail Iconic Stadium in Katar: Das Finale der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft am Sonntag (18. Dezember) lassen sich auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (44) und seine Frau Brigitte Macron (69) nicht entgehen. Von der Tribüne aus feuern sie ihr Land im Endspiel gegen Argentinien an.

Trotz Sportveranstaltung hat sich der Politiker in einen schwarzen Anzug geworfen, zu dem er ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte trägt. Gattin Brigitte Macron jubelt den Fußballern im schicken, weißen Hosenanzug mit goldener Clutch zu.

Macron: "Sollen wir das wiederholen?"

hat der Präsident ein Video geteilt, das die französische Nationalmannschaft beim Jubeln im Jahr 2018 nach ihrem WM-Sieg in Russland zeigt. "Sollen wir das wiederholen?", schreibt Macron optimistisch zu dem Beitrag.

